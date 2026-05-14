Suis Union SG - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 15:00.
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Date: 14/05/2026 15:00
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Finale
Stade: Joseph Marien stadion
Cvetković disponible, plusieurs retours de poids pour David Hubert : les compos probables d'Union - Anderlecht
Cvetković disponible, plusieurs retours de poids pour David Hubert : les compos probables d'Union - Anderlecht
Photo: © photonews

C'est le jour-J : Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise s'apprêtent à en découdre en finale de Coupe de Belgique. Les deux entraîneurs peuvent compter sur un noyau relativement au complet.

Un an après la finale de Coupe enlevée sous ses yeux par Anderlecht, David Hubert a aujourd'hui l'occasion de remporter le premier trophée de sa jeune carrière d'entraîneur face au Sporting. Pour cela, il devrait pouvoir compter sur Kevin Rodriguez.

L'attaquant équatorien était sorti blessé contre Malines mais a pu s'entraîner avec le groupe cette semaine, il devrait être en mesure de tenir sa place. Promise David est donc le seul absent à déplorer : Christian Burgess, Kevin Mac Allister et Adem Zorgane rentrent tous trois de suspension.

Plusieurs interrogations dans le onze anderlechtois

Côté anderlechtois, l'enjeu principal était de pouvoir compter sur Mihajlo Cvetković, exclu contre La Gantoise. Les éléments les plus incertains restent Moussa Diarra et Nathan Saliba, que Jérémy Taravel a présenté comme prêts à jouer en conférence de presse.

Le seul absent certain sera Mario Stroeykens. La balle est désormais dans le camp de Jérémy Taravel, qui devra notamment faire des choix en attaque entre Tristan Degreef, Yari Verschaeren, Thorgan Hazard, Mihajlo Cvetković et Adriano Bertaccini.

Les compositions probables : 

Anderlecht : Coosemans - Camara, Kana, Diarra, Augustinsson - De Cat, Saliba - Degreef, Hazard, Bertaccini - Cvetković

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Guilherme, Ait El Hadj - Biondic, Rodriguez

Prono Union SG - Anderlecht

Union SG gagne
Anderlecht gagne
Les plus populaires
2-0
(4x)		 3-0
(2x)		 2-1
(2x)

Comparatif Union SG - Anderlecht

face-à-face remportés

14
3
3
26/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
30/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
31/08 18:30 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
10/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 Union SG Union SG
12/04 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
01/09 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
05/05 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Union SG Union SG
28/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Union SG Union SG
25/01 20:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
08/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
28/08 18:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
24/04 18:30 Union SG Union SG 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/01 13:30 Union SG Union SG 1-0 Anderlecht Anderlecht
25/07 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
11/02 20:45 Union SG Union SG 0-5 Anderlecht Anderlecht
27/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-3 Union SG Union SG
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Coupe de Belgique

 Finale
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