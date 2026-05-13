"Durant 15-20 minutes, j'ai été quelqu'un d'autre" : Colin Coosemans revient sur son attitude contre Gand

Colin Coosemans a eu une attitude qui a beaucoup fait parler lors du match entre La Gantoise et Anderlecht, dimanche. Le capitaine d'Anderlecht s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse avant la finale de la Coupe de Belgique de ce jeudi.

Colin Coosemans a été provocateur et truqueur à la Planet Group Arena le week-end dernier. Son comportement n'a pas eu un effet positif sur son image et le portier en est conscient.

Colin Coosemans a été "quelqu’un d’autre"

"Je me rends compte que mon comportement a provoqué de l’agitation", a commencé le joueur. "Et que ce comportement a aussi, en partie, nui à mon image. Cela ne correspond en réalité ni à la personne que je suis, ni au gardien que je suis, mais je l’ai fait uniquement dans l’intérêt du club et de l’équipe. Les circonstances ont fait que, durant quinze à vingt minutes, j’ai été quelqu’un d’autre."

"À Gand, c’était une rencontre avec beaucoup d’échauffourées, ce carton rouge… Sachant que la quatrième place et un ticket européen étaient quasiment en jeu directement, et que nous devions jouer à dix contre onze, j’ai tout fait en tant que capitaine pour conserver ce point jusqu’au bout", a-t-il ajouté selon Le Soir.

Cette attitude a défrayé la chronique certes, mais finalement Anderlecht a réussi à garder le nul contre La Gantoise (1-1). Colin Coosemans en est satisfait : "Je suis très heureux que cela ait aussi fonctionné. Quelques jours avant la finale de la coupe, notre mentalité de gagnants a primé."



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Le gardien veut désormais ne plus penser à cela : "Mais maintenant, je pense qu’on peut clôturer le sujet et passer à autre chose. Regardons vers l’avant." Anderlecht s'apprête à disputer la finale de la Coupe de Belgique et espère bien ne pas s'incliner en finale pour la seconde fois de suite après la défaite contre le Club de Bruges la saison dernière.