"Les supporters peuvent y croire" : Nathan De Cat sous-entend qu'il pourrait rester à Anderlecht

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
"Les supporters peuvent y croire" : Nathan De Cat sous-entend qu'il pourrait rester à Anderlecht
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Nathan De Cat paraît promis à un transfert cet été. Le prodige du RSC Anderlecht arrive en fin de contrat en juin 2027, et pourrait rapporter gros.

La situation de Nathan De Cat (17 ans) à Anderlecht est assez clair : en raison de sa fin de contrat en 2027, le "ket" de Neerpede doit soit partir cet été (et le RSCA ne serait pas en position de force dans les négociations), soit prolonger son contrat. Et jusqu'à présent, tout indiquait que c'est la première option qui serait privilégiée.

Mais dans un entretien avec le Nieuwsblad, De Cat a laissé la porte ouverte à un séjour prolongé au RSC Anderlecht. "Si je serai encore à Anderlecht la saison prochaine ? Je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis heureux ici et que c'est un honneur de porter ce maillot. Ma famille est à proximité. Il y a plein d'avantages", pointe-t-il. 

"Personnellement, je n'ai discuté avec personne concernant un transfert, et je demande à mon entourage de m'en parler le moins possible", continue Nathan De Cat. "Je me concentre sur l'instant présent, le reste ne sert à rien. Je ne lis pas ce qui se dit dans la presse. Si les supporters peuvent croire à ce que je reste la saison prochaine ? Oui, ils peuvent".

Ce serait le premier très gros coup de Michael Verschueren 

Une prolongation de contrat de Nathan De Cat (car s'il reste, c'est le seul scénario envisageable) serait un énorme coup de la part de la nouvelle direction du RSCA. Michael Verschueren, et Antoine Sibierski désormais, réussiraient là ce qu'on croyait impossible. Car De Cat est suivi par de nombreuses grosses cylindrées, qui auraient pu mettre une belle somme dès cet été.

La fin de saison de Nathan De Cat peut avoir une influence, à commencer par la sélection de Rudi Garcia dévoilée ce vendredi. Si le jeune anderlechtois fait partie des 26 qui s'envoleront pour les USA, son statut changera et Anderlecht pourrait avoir du mal à le retenir. Mais depuis sa blessure, De Cat paraît peiner à retrouver son meilleur niveau, et on se dit que disputer le Mondial dans la foulée ne serait pas forcément une bonne idée.

Lire aussi… Après les rumeurs, un invité de marque pour Anderlecht au Stade Roi Baudouin ?

Dès lors, l'hypothèse d'une saison supplémentaire avec, cette fois, une campagne européenne potentielle se tient, car De Cat n'apparaît pas encore vraiment prêt pour le top européen. Si Anderlecht tient vraiment à battre son record de vente avec Nathan De Cat, il faudra probablement qu'il prolonge, car les négociations cet été seraient compliquées par sa fin de contrat en 2027...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (14/05).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Union SG
Nathan De Cat

Plus de news

Après les rumeurs, un invité de marque pour Anderlecht au Stade Roi Baudouin ?

Après les rumeurs, un invité de marque pour Anderlecht au Stade Roi Baudouin ?

11:30
Le football belge de nouveau à la télévision : Proximus et DAZN ont trouvé un accord

Le football belge de nouveau à la télévision : Proximus et DAZN ont trouvé un accord

10:20
Que peut apporter Matias Fernandez-Pardo aux Diables ? Pourquoi Rudi Garcia l'appellera ce vendredi Analyse

Que peut apporter Matias Fernandez-Pardo aux Diables ? Pourquoi Rudi Garcia l'appellera ce vendredi

12:30
Un an depuis l'annonce du retour de Marc Wilmots au Standard : où en est la reconstruction du Matricule 16 ? Analyse

Un an depuis l'annonce du retour de Marc Wilmots au Standard : où en est la reconstruction du Matricule 16 ?

12:00
Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

20:30
Changement majeur à venir dans l'organigramme du Racing Genk

Changement majeur à venir dans l'organigramme du Racing Genk

10:00
Ca fera grincer des dents au nord du pays : Georges-Louis Bouchez candidat au CA de la Pro League

Ca fera grincer des dents au nord du pays : Georges-Louis Bouchez candidat au CA de la Pro League

09:30
1
"Il faudra m'abattre pour se débarrasser de moi" : la conférence de presse folle de Florentino Pérez

"Il faudra m'abattre pour se débarrasser de moi" : la conférence de presse folle de Florentino Pérez

09:00
🎥 Une hallucinante boulette prive Cristiano Ronaldo de son premier trophée en Arabie Saoudite

🎥 Une hallucinante boulette prive Cristiano Ronaldo de son premier trophée en Arabie Saoudite

08:40
La Gantoise en a bien besoin : un attaquant déjà à l'essai pour la saison prochaine

La Gantoise en a bien besoin : un attaquant déjà à l'essai pour la saison prochaine

08:20
Voici où se jouera France-Belgique en Nations League le 5 octobre prochain

Voici où se jouera France-Belgique en Nations League le 5 octobre prochain

08:00
"Il est fait pour rester à Man United" : une légende du club anglais ne tarit pas d'éloges sur Senne Lammens

"Il est fait pour rester à Man United" : une légende du club anglais ne tarit pas d'éloges sur Senne Lammens

07:30
"Pas suffisant pour ce trophée, apparemment" : l'ancien gardien de Charleroi Hervé Koffi soutenu par son club

"Pas suffisant pour ce trophée, apparemment" : l'ancien gardien de Charleroi Hervé Koffi soutenu par son club

07:00
"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal" : Pep Guardiola croit en Jérémy Doku

"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal" : Pep Guardiola croit en Jérémy Doku

23:00
Alessio Cascio a vécu un calvaire en Italie : "Je me suis fait arnaquer par ce président"

Alessio Cascio a vécu un calvaire en Italie : "Je me suis fait arnaquer par ce président"

22:30
L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière" Réaction

L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière"

17:30
Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand" Interview

Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand"

22:00
Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

21:30
L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

21:00
Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

20:00
Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

19:30
OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

19:00
Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

18:30
Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

12:40
1
Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

18:00
"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

15:00
4
Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

17:00
Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

14:20
Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

16:30
2
Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

16:08
1
La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

15:50
Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

13:00
Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine Interview

Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine

14:40
Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

13:50
On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

13:27
1
Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

12/05
3

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 7
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 7
Standard Standard 2-1 OH Louvain OH Louvain
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved