"Les supporters peuvent y croire" : Nathan De Cat sous-entend qu'il pourrait rester à Anderlecht

Nathan De Cat paraît promis à un transfert cet été. Le prodige du RSC Anderlecht arrive en fin de contrat en juin 2027, et pourrait rapporter gros.

La situation de Nathan De Cat (17 ans) à Anderlecht est assez clair : en raison de sa fin de contrat en 2027, le "ket" de Neerpede doit soit partir cet été (et le RSCA ne serait pas en position de force dans les négociations), soit prolonger son contrat. Et jusqu'à présent, tout indiquait que c'est la première option qui serait privilégiée.

Mais dans un entretien avec le Nieuwsblad, De Cat a laissé la porte ouverte à un séjour prolongé au RSC Anderlecht. "Si je serai encore à Anderlecht la saison prochaine ? Je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis heureux ici et que c'est un honneur de porter ce maillot. Ma famille est à proximité. Il y a plein d'avantages", pointe-t-il.

"Personnellement, je n'ai discuté avec personne concernant un transfert, et je demande à mon entourage de m'en parler le moins possible", continue Nathan De Cat. "Je me concentre sur l'instant présent, le reste ne sert à rien. Je ne lis pas ce qui se dit dans la presse. Si les supporters peuvent croire à ce que je reste la saison prochaine ? Oui, ils peuvent".

Ce serait le premier très gros coup de Michael Verschueren

Une prolongation de contrat de Nathan De Cat (car s'il reste, c'est le seul scénario envisageable) serait un énorme coup de la part de la nouvelle direction du RSCA. Michael Verschueren, et Antoine Sibierski désormais, réussiraient là ce qu'on croyait impossible. Car De Cat est suivi par de nombreuses grosses cylindrées, qui auraient pu mettre une belle somme dès cet été.

La fin de saison de Nathan De Cat peut avoir une influence, à commencer par la sélection de Rudi Garcia dévoilée ce vendredi. Si le jeune anderlechtois fait partie des 26 qui s'envoleront pour les USA, son statut changera et Anderlecht pourrait avoir du mal à le retenir. Mais depuis sa blessure, De Cat paraît peiner à retrouver son meilleur niveau, et on se dit que disputer le Mondial dans la foulée ne serait pas forcément une bonne idée.



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Dès lors, l'hypothèse d'une saison supplémentaire avec, cette fois, une campagne européenne potentielle se tient, car De Cat n'apparaît pas encore vraiment prêt pour le top européen. Si Anderlecht tient vraiment à battre son record de vente avec Nathan De Cat, il faudra probablement qu'il prolonge, car les négociations cet été seraient compliquées par sa fin de contrat en 2027...