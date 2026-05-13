Bientôt un nouveau stade à l'Union Saint-Gilloise ? "Nous espérons avoir une réponse d'ici fin octobre"

Bientôt un nouveau stade à l'Union Saint-Gilloise ? "Nous espérons avoir une réponse d'ici fin octobre"
Photo: © photonews

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L'Union SG continue de grandir sur le terrain, mais aussi en dehors. Le CEO Philippe Bormans a donné des nouvelles sur l'avancement du dossier d'un nouveau stade.

L’Union Saint-Gilloise rêve d’un nouveau stade et continue d’avancer dans ce projet. Le club bruxellois est surtout confronté à un problème majeur : il doit régulièrement disputer ses matchs européens dans d’autres stades que le Stade Marien, celui-ci ne répondant pas aux exigences de l’UEFA.

La demande de permis a déjà été introduite et les prochaines étapes peuvent désormais suivre. "Nous espérons avoir une réponse d’ici fin octobre. Il y aura peut-être encore des recours, mais… on verra bien. L’objectif est que le nouveau stade soit prêt dans les deux prochaines années", a expliqué le CEO Philippe Bormans au micro de Het Laatste Nieuws.

Philippe Bormans voit également le club se renforcer financièrement

Sur le plan financier, la situation est très positive pour l’Union. Selon Philippe Bormans, le club pourrait même réaliser une année record. "Nous finançons la majeure partie nous-mêmes et nous ne devons pas dépendre d’investisseurs externes", a poursuivi le dirigeant.

Sportivement aussi, les résultats sont excellents pour les Unionistes. Champions de Belgique la saison dernière, ils sont à nouveau en course pour le titre cette saison. Avec le Club de Bruges, ils se disputent actuellement le championnat. Une situation exceptionnelle, dont Philippe Bormans est bien conscient.

"Nous pouvons réaliser le doublé", a-t-il souligné. "Nous sommes les seuls à pouvoir encore y parvenir. Qui aurait osé imaginer cela il y a cinq ans ? Il est donc logique que les médias et nos adversaires nous regardent différemment aujourd’hui. Mais nous ne devons pas gaspiller notre énergie avec cela et simplement rester concentrés sur nous-mêmes."

Lire aussi… Un Unioniste incertain contre Anderlecht ? "Les premières impressions n'étaient pas excellentes, mais..."

"Nous comprenons le contexte et cela ne change pas notre quotidien. Les gens aiment vous voir atteindre rapidement les sommets, mais ensuite ils veulent aussi vous voir retomber aussi vite. C’est comme ça que cela fonctionne", a conclu Philippe Bormans.

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