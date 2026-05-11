Un cadre de l'Union incertain contre Anderlecht ? "Ce n'était pas de la gestion"

L'Union Saint-Gilloise a fait le boulot en s'imposant 3-0 contre Malines. David Hubert est satisfait de la réaction de son équipe, il fait également le point sur la sortie prématurée de Kévin Rodriguez.

Le sprint final est lancé pour l'Union : après la défaite à Saint-Trond, il était important de se ressaisir contre Malines, pour garder l'enjeu du déplacement de dimanche prochain à Bruges intact, mais aussi pour préparer la finale de Coupe contre Anderlecht.

Deux matchs cruciaux s'annoncent donc en quatre jours. Mais David Hubert ne se plaint pas. À ce stade de la saison, c'est un problème de luxe : "Il ne faut pas oublier qu’on a joué 51 matches pour en arriver là. On a géré trois compétitions toute la saison. On est aujourd’hui dans une situation privilégiée qu’on a nous-mêmes créée. Cette semaine, on va l’aborder avec faim".

Les Saint-Gillois en veulent plus

Grâce à sa victoire d'hier, l'Union est d'ores et déjà assurée de la deuxième place. À trois matchs de la fin des Playoffs : "On a donc déjà quelque chose, mais ça ne nous satisfait pas. On place la barre plus haut. Certains estimeront peut-être qu’un certain objectif est hors de portée, nous, on y va. On veut être le plus performants possible dans tout ce qu’on fait. C’est comme ça que je vois la vie et le sport", poursuit Hubert.

L'entraîneur de l'Union garde une certaine sérénité à l'approche de la finale de Coupe, prévue jeudi : "Tactiquement, on ne va plus faire grand-chose. On sait ce qu’on veut et comment y arriver. Jusqu’aujourd’hui, tout tournait uniquement autour de Malines. Croyez-moi ou non, mais dans le noyau, pas un mot n’a encore été dit sur la finale de Coupe contre Anderlecht. C’est seulement à partir de maintenant qu’on parle d’Anderlecht".

Lire aussi… 🎥 Auteur du geste du week-end, Anouar Ait El Hadj prévient Anderlecht : "Je vais me tuer sur le terrain"›

Hubert a également évoqué la sortie de Kévin Rodriguez en première mi-temps : "Ce n'était pas de la gestion, il ressentait une gêne donc on n'a pas pris de risque. J'espère que ce n'est rien de grave". L'Union aura bien besoin de son attaquant équatorien pour la dernière ligne droite.