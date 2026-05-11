Accord entre DAZN et la RTBF : la finale de la Croky Cup sera aussi visible en clair à la télévision

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Accord entre DAZN et la RTBF : la finale de la Croky Cup sera aussi visible en clair à la télévision
Photo: © photonews

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DAZN et la RTBF diffuseront ensemble la finale de la Croky Cup ce jeudi 14 mai. Le service de streaming et la chaîne publique francophone ont conclu un accord à cet effet ce lundi. La rencontre sera donc à la fois visible sur l'application DAZN et sur " La Une ».

L’Union et Anderlecht se préparent pour un derby bruxellois unique en finale de la Coupe de Belgique. Le stade Roi Baudouin sera logiquement sold-out, ce jeudi. Mais pas d’inquiétude pour ceux qui n’ont pas pu se procurer de billet ou qui ne peuvent pas être présents.

DAZN diffusera la finale, tout comme les tours précédents de la Croky Cup, gratuitement et sans aucune obligation pour le spectateur. Il suffit de télécharger l’application DAZN ou de se rendre sur www.dazn.com. Vous pourrez ainsi suivre le match gratuitement sur DAZN, et ce sur tous les appareils possibles tels que les téléviseurs, les ordinateurs portables, les tablettes, les mobiles, …

DAZN proposera une programmation en néerlandais et en français. Rendez-vous une heure avant le coup d’envoi, à 14 h dans l’application, pour une émission d’avant-match complète avec des reportages d’ambiance et des interviews depuis les villages des supporters, les tentes VIP et les tribunes du stade du Heysel.

La finale de la Coupe de Belgique sera visible sur La Une

Mais ce n’est pas tout : après l’accord conclu la semaine dernière par DAZN avec Play Media concernant la diffusion co-exclusive de la finale en néerlandais, DAZN a également conclu ce lundi, in extremis, un accord avec la RTBF concernant la diffusion co-exclusive de la finale en français, écrit le site de streaming dans un communiqué. La finale sera donc également diffusée en clair sur La Une.

Massimo D’Amario, directeur général de DAZN Belgium : "Jeudi, Bruxelles sera en effervescence pour la finale de la Croky Cup. L’intérêt du public est énorme et les billets d’entrée sont limités. C’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de pouvoir annoncer aujourd’hui, en plus de l’accord avec Play Media, un accord avec la RTBF."

Lire aussi… Un cadre de l'Union incertain contre Anderlecht ? "Ce n'était pas de la gestion"

"Rendre le football belge accessible au plus grand nombre de fans possible reste la principale préoccupation de DAZN. Grâce à cet accord avec la RTBF, nous rendons désormais aussi la finale de la Coupe plus accessible aux téléspectateurs francophones et assurons également une plus grande visibilité aux sponsors des clubs et de la Pro League."

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