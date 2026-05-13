La police bruxelloise prend des mesures pour la finale de la Coupe de Belgique

La finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union SG s'annonce aussi comme un sérieux défi en dehors du terrain. Après les incidents de l'an dernier, les forces de l'ordre prennent désormais des mesures supplémentaires pour maintenir les flux de supporters bruxellois strictement séparés.

L’an dernier, la finale de la Coupe avait été quelque peu éclipsée par des incidents et de violentes échauffourées avant le choc entre Anderlecht et le Club de Bruges. Cette fois, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles prendra ses dispositions pour éviter que la situation ne dégénère. La principale mesure mise en place sera la séparation des deux groupes de supporters.

La police veut éviter tout risque de confrontation entre les deux camps

La journée sera organisée de manière à ce que les deux groupes de supporters n’aient pas à se croiser, même si la situation reste délicate avec deux clubs bruxellois. Reste à voir si cela suffira. Ilse Van de Keere, responsable du service communication de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, a donné quelques explications.

"Nous voulons éviter tout risque de confrontation entre supporters. C’est pourquoi nous accordons une attention particulière à la mobilité autour de la finale. Nous demandons à chacun de partir à temps vers le stade et de tenir compte de la situation de circulation adaptée", a-t-elle expliqué à la VRT.

Des villages de supporters séparés et des déplacements distincts pour éviter les problèmes

Comme d’habitude, les deux finalistes disposeront chacun de leur propre village de supporters. De là, ils seront acheminés séparément vers le stade. Les bus d’Anderlecht seront stationnés au parking C, tandis que ceux de l’Union seront dirigés vers un autre endroit.

Pour la police, la situation n’est pas simple, parce que la finale de la Coupe se joue à Bruxelles entre deux équipes bruxelloises. Ce cas de figure est rare et constitue donc aussi une situation particulière pour les forces de l’ordre.



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"Il y aura davantage de personnes qui se rendront au stade par leurs propres moyens, par exemple à vélo. Après le match, les supporters de l’équipe victorieuse resteront également plus longtemps sur place. En fonction de cela, nous prendrons les dispositions nécessaires", a encore indiqué Ilse Van de Keere. La finale se jouera jeudi à 15h au Stade Roi Baudouin.