Jérémy Taravel prévient ses joueurs avant la finale de la Coupe : "On devra surtout contrôler nos émotions"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Jérémy Taravel prévient ses joueurs avant la finale de la Coupe : "On devra surtout contrôler nos émotions"
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Jérémy Taravel a pris la parole en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la finale de la Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. Il a notamment évoqué la gestion des émotions, l'importance du match et son envie de remporter ce trophée pour ses joueurs.

Ce jeudi, un derby bruxellois entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht sera au rendez-vous en finale de la Coupe de Belgique. Les Unionistes partent favoris pour cette rencontre, mais Jérémy Taravel a évidemment envie d'y croire.

"C’est un match ultra important pour le groupe et pour les fans", a-t-il souligné selon Sudinfo. "On devra surtout contrôler nos émotions. On a déjà pris des cartes rouges cette saison et ces dernières semaines. Il ne faudra pas tomber dans l’excès émotionnel." Encore dimanche, Anderlecht a perdu Mihajlo Cvetković suite à une expulsion... Le message est clair pour les joueurs d'Anderlecht : les émotions devront être contrôlées.

Jérémy Taravel pense qu'Anderlecht devra trouver un juste milieu : "Il faudra trouver le juste milieu entre créer une atmosphère spéciale pour tout donner et en même temps ne pas en rajouter. Car pour nos jeunes joueurs, l’enjeu et l’ambiance dans le stade seront déjà quelque chose de très fort. L’objectif, c’est de rester concentrés sur notre jeu et sur ce qu’on doit mettre en place. Il y aura encore d’autres messages à transmettre au groupe ce soir et demain, mais ça restera en interne avec les joueurs."

Jérémy Taravel pense avant tout à ses joueurs plutôt qu'à lui

D'un point de vue personnel, ce serait évidemment un bel accomplissement pour Jérémy Taravel d'ajouter la Coupe de Belgique à son palmarès d'entraîneur. "Honnêtement, ça ne changerait rien pour mon avenir", a-t-il déclaré. "Je suis un jeune coach, donc à titre personnel, ça ne m’apporte pas grand-chose."



Lire aussi… Après les rumeurs, un invité de marque pour Anderlecht au Stade Roi Baudouin ?

Il pense avant tout à ses joueurs : "Ce trophée, je le veux surtout pour les joueurs, quand je vois leur travail quotidien, celui du staff aussi, de 6h à 20h. Et puis il y a les fans. C’est pour toutes ces personnes-là que je veux gagner. Mais je serais évidemment aussi le plus heureux des hommes car, au bout d’une carrière, ce sont les titres dont on se souvient."

L'Union pourrait réaliser un doublé, tandis qu'Anderlecht pourrait éviter de réaliser une saison blanche

La Coupe de Belgique est le seul trophée qu'Anderlecht peut encore remporter cette saison. Les Mauves ne peuvent évidemment plus être champions. Le titre se jouera entre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges. Les Unionistes rêvent, de leur côté, d'un doublé.

La saison dernière, le Club de Bruges a remporté la Coupe de Belgique, tandis que l'année précédente, c'était l'Union Saint-Gilloise. Depuis son retour dans l'élite, l'Union Saint-Gilloise a remporté deux trophées : le championnat la saison dernière et la Coupe de Belgique en 2024. Réaliser un doublé permettrait à l'Union de montrer un peu plus à quel point le club est installé dans le top du football belge, après avoir évolué en dehors de l'élite durant de très longues années. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (14/05).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Union SG
Jérémy Taravel

Plus de news

Après les rumeurs, un invité de marque pour Anderlecht au Stade Roi Baudouin ?

Après les rumeurs, un invité de marque pour Anderlecht au Stade Roi Baudouin ?

11:30
1
"Les supporters peuvent y croire" : Nathan De Cat sous-entend qu'il pourrait rester à Anderlecht

"Les supporters peuvent y croire" : Nathan De Cat sous-entend qu'il pourrait rester à Anderlecht

10:50
Will Still vers un retour en Ligue 1 ? Des négociations sont en cours

Will Still vers un retour en Ligue 1 ? Des négociations sont en cours

15:30
Le football belge de nouveau à la télévision : Proximus et DAZN ont trouvé un accord

Le football belge de nouveau à la télévision : Proximus et DAZN ont trouvé un accord

10:20
Journée "des supporters extraordinaires" à Sclessin : un événement réussi, mais un Rouche blessé

Journée "des supporters extraordinaires" à Sclessin : un événement réussi, mais un Rouche blessé

14:30
Kevin De Bruyne de retour pour le prochain match de Naples ?

Kevin De Bruyne de retour pour le prochain match de Naples ?

14:00
Romelu Lukaku rentre en Belgique : il ne terminera pas la saison avec Naples

Romelu Lukaku rentre en Belgique : il ne terminera pas la saison avec Naples

13:22
Vincent Kompany va être ravi : un cadre du Bayern va prolonger son contrat

Vincent Kompany va être ravi : un cadre du Bayern va prolonger son contrat

13:00
Que peut apporter Matias Fernandez-Pardo aux Diables ? Pourquoi Rudi Garcia l'appellera ce vendredi Analyse

Que peut apporter Matias Fernandez-Pardo aux Diables ? Pourquoi Rudi Garcia l'appellera ce vendredi

12:30
2
Un an depuis l'annonce du retour de Marc Wilmots au Standard : où en est la reconstruction du Matricule 16 ? Analyse

Un an depuis l'annonce du retour de Marc Wilmots au Standard : où en est la reconstruction du Matricule 16 ?

12:00
5
Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

20:30
Changement majeur à venir dans l'organigramme du Racing Genk

Changement majeur à venir dans l'organigramme du Racing Genk

10:00
Ca fera grincer des dents au nord du pays : Georges-Louis Bouchez candidat au CA de la Pro League

Ca fera grincer des dents au nord du pays : Georges-Louis Bouchez candidat au CA de la Pro League

09:30
1
"Il faudra m'abattre pour se débarrasser de moi" : la conférence de presse folle de Florentino Pérez

"Il faudra m'abattre pour se débarrasser de moi" : la conférence de presse folle de Florentino Pérez

09:00
🎥 Une hallucinante boulette prive Cristiano Ronaldo de son premier trophée en Arabie Saoudite

🎥 Une hallucinante boulette prive Cristiano Ronaldo de son premier trophée en Arabie Saoudite

08:40
La Gantoise en a bien besoin : un attaquant déjà à l'essai pour la saison prochaine

La Gantoise en a bien besoin : un attaquant déjà à l'essai pour la saison prochaine

08:20
Voici où se jouera France-Belgique en Nations League le 5 octobre prochain

Voici où se jouera France-Belgique en Nations League le 5 octobre prochain

08:00
"Il est fait pour rester à Man United" : une légende du club anglais ne tarit pas d'éloges sur Senne Lammens

"Il est fait pour rester à Man United" : une légende du club anglais ne tarit pas d'éloges sur Senne Lammens

07:30
"Pas suffisant pour ce trophée, apparemment" : l'ancien gardien de Charleroi Hervé Koffi soutenu par son club

"Pas suffisant pour ce trophée, apparemment" : l'ancien gardien de Charleroi Hervé Koffi soutenu par son club

07:00
"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal" : Pep Guardiola croit en Jérémy Doku

"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal" : Pep Guardiola croit en Jérémy Doku

23:00
Alessio Cascio a vécu un calvaire en Italie : "Je me suis fait arnaquer par ce président"

Alessio Cascio a vécu un calvaire en Italie : "Je me suis fait arnaquer par ce président"

22:30
L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière" Réaction

L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière"

17:30
Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand" Interview

Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand"

22:00
Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

21:30
L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

21:00
Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

20:00
Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

19:30
OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

19:00
Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

18:30
Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

12/05
2
Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

18:00
"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

12/05
4
Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

17:00
Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

12/05
Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

16:30
2
Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

16:08
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 7
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 7
Standard Standard 2-1 OH Louvain OH Louvain
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved