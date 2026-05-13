Jérémy Taravel prévient ses joueurs avant la finale de la Coupe : "On devra surtout contrôler nos émotions"

Jérémy Taravel a pris la parole en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la finale de la Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. Il a notamment évoqué la gestion des émotions, l'importance du match et son envie de remporter ce trophée pour ses joueurs.

Ce jeudi, un derby bruxellois entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht sera au rendez-vous en finale de la Coupe de Belgique. Les Unionistes partent favoris pour cette rencontre, mais Jérémy Taravel a évidemment envie d'y croire.

"C’est un match ultra important pour le groupe et pour les fans", a-t-il souligné selon Sudinfo. "On devra surtout contrôler nos émotions. On a déjà pris des cartes rouges cette saison et ces dernières semaines. Il ne faudra pas tomber dans l’excès émotionnel." Encore dimanche, Anderlecht a perdu Mihajlo Cvetković suite à une expulsion... Le message est clair pour les joueurs d'Anderlecht : les émotions devront être contrôlées.

Jérémy Taravel pense qu'Anderlecht devra trouver un juste milieu : "Il faudra trouver le juste milieu entre créer une atmosphère spéciale pour tout donner et en même temps ne pas en rajouter. Car pour nos jeunes joueurs, l’enjeu et l’ambiance dans le stade seront déjà quelque chose de très fort. L’objectif, c’est de rester concentrés sur notre jeu et sur ce qu’on doit mettre en place. Il y aura encore d’autres messages à transmettre au groupe ce soir et demain, mais ça restera en interne avec les joueurs."

Jérémy Taravel pense avant tout à ses joueurs plutôt qu'à lui

D'un point de vue personnel, ce serait évidemment un bel accomplissement pour Jérémy Taravel d'ajouter la Coupe de Belgique à son palmarès d'entraîneur. "Honnêtement, ça ne changerait rien pour mon avenir", a-t-il déclaré. "Je suis un jeune coach, donc à titre personnel, ça ne m’apporte pas grand-chose."





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Il pense avant tout à ses joueurs : "Ce trophée, je le veux surtout pour les joueurs, quand je vois leur travail quotidien, celui du staff aussi, de 6h à 20h. Et puis il y a les fans. C’est pour toutes ces personnes-là que je veux gagner. Mais je serais évidemment aussi le plus heureux des hommes car, au bout d’une carrière, ce sont les titres dont on se souvient."

L'Union pourrait réaliser un doublé, tandis qu'Anderlecht pourrait éviter de réaliser une saison blanche

La Coupe de Belgique est le seul trophée qu'Anderlecht peut encore remporter cette saison. Les Mauves ne peuvent évidemment plus être champions. Le titre se jouera entre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges. Les Unionistes rêvent, de leur côté, d'un doublé.

La saison dernière, le Club de Bruges a remporté la Coupe de Belgique, tandis que l'année précédente, c'était l'Union Saint-Gilloise. Depuis son retour dans l'élite, l'Union Saint-Gilloise a remporté deux trophées : le championnat la saison dernière et la Coupe de Belgique en 2024. Réaliser un doublé permettrait à l'Union de montrer un peu plus à quel point le club est installé dans le top du football belge, après avoir évolué en dehors de l'élite durant de très longues années.