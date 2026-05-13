Un Unioniste incertain contre Anderlecht ? "Les premières impressions n'étaient pas excellentes, mais..."

A moins de 24 heures de la finale de Coupe de Belgique entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, Christian Burgess et David Hubert se sont présentés en conférence de presse. Les deux hommes sont apparus sereins, à l'image d'une équipe qui ne veut pas dévier de sa trajectoire.

Un an après avoir envoyé Anderlecht en finale, David Hubert s'installera cette fois bien sur le banc du Heysel, mais dans le camp de l'Union. Une situation cocasse, face à laquelle il a évidemment été amené à s'exprimer en conférence de presse, après que Jérémy Taravel et Colin Coosemans aient ouvert le bal.

"Nous méritons d'être là, et eux aussi. Que j'arrive dans cette salle de presse avec un an de retard ? C'est ce qu'on dit. J'ai fait de mon mieux à l'époque, et je le fais encore aujourd'hui" a répondu Hubert, cité par Het Laatste Nieuws.

Plus de peur que de mal pour Kevin Rodriguez ?

Le match s'annonce intense : "L'enjeu est de taille pour les deux clubs. Pour eux, c'est l'occasion de remporter un trophée qu'ils convoitent depuis longtemps, je m'attends à une grande détermination. Je les vois motivés dès le coup d'envoi, mais j'aurais attendu la même chose de l'Antwerp, par exemple, s'ils étaient à leur place".

L'Union devrait pouvoir compter sur Kevin Rodriguez, sorti blessé contre Malines mais de retour à l'entraînement collectif : "Il y a des nouvelles positives le concernant. Les tests étaient bons. Les premières impressions n'étaient pas excellentes, mais finalement, ce n'était pas si mal".

Burgess prêt à aller au combat

Présent aux côtés de son entraîneur, le capitaine Christian Burgess a hâte de retrouver le Stade Roi Baudouin : "Je n'ai que de beaux souvenirs ! Il y a deux ans, nous avons remporté notre premier trophée ici depuis des années. Je me souviens du but, de la célébration. Un immense soulagement ! Nous avons parcouru un long chemin depuis. Ce trophée reste particulier, car les occasions comme celle-ci sont rares. Lorsque nous avons joué ici en Europa League, la pelouse était dans un mauvais état, mais elle est bien meilleure aujourd'hui.



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Le défenseur anglais a conclu en relativisant : "Nous avons déjà disputé de nombreux matchs importants cette saison. Au final, il s'agit simplement de 22 joueurs courant après un ballon. En tant que professionnel, on y est habitué, et en réalité, peu de choses changent. C'est juste qu'il y a un peu plus d'éléments extérieurs".