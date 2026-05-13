Après les rumeurs, un invité de marque pour Anderlecht au Stade Roi Baudouin ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Après les rumeurs, un invité de marque pour Anderlecht au Stade Roi Baudouin ?
Photo: © photonews

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Ce jeudi, l'Union et Anderlecht s'affrontent en finale de la Coupe de Belgique. Un match de gala lors duquel le RSCA aura de nombreux invités de marque.

La finale de ce jeudi sera la troisième pour le RSC Anderlecht en quatre ans. Les Mauve & Blanc espèrent que cette fois sera la bonne, après deux défaites contre La Gantoise et le FC Bruges. Et en tribune, il y aura du beau monde pour assister à cette rencontre très importante pour Anderlecht.

La Dernière Heure nous apprend notamment que comme lors de chaque finale, de nombreux anciens de la maison mauve ont été invités. C'est le cas de Marcin Wasilewski, qui sera présent spécialement depuis la Pologne. D'autres joueurs résidant en Belgique comme Tomasz Radzsinski et Bertrand Crasson seront de la partie.

Le président du PSG au Stade Roi Baudouin ? 

Un convive de choix, cependant, n'a pas encore confirmé sa présence : Michael Verschueren aurait en effet invité son ami le président Nasser Al Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Les deux hommes se connaissent bien : Verschueren est membre de l'Association Européenne des Clubs, dont le Al Khelaifi est président.

De par son emploi du temps très chargé, le Qatarien n'a pas encore confirmé sa venue. Al Khelaifi serait bien sûr présent en tant que supérieur et collègue du président d'Anderlecht à l'AEC, mais s'il répond favorablement à l'invitation et est vu en tribunes, cela ne calmera pas les rumeurs le liant au Sporting.

En effet, ces dernières années, ce n'est pas un secret, Marc Coucke a activement cherché des investisseurs potentiels en coulisses afin de l'aider à remettre le RSC Anderlecht sur de bons rails. Si la situation financière du club est moins critique désormais, un investissement de QSI avait été évoqué. 

Lire aussi… "Les supporters peuvent y croire" : Nathan De Cat sous-entend qu'il pourrait rester à Anderlecht

Mais l'hypothèse d'un investissement de QSI au Lotto Park a été tuée dans l'oeuf l'année passée : le groupe qatari a racheté l'AS Eupen officiellement, ce qui empêche formellement qu'il investisse également à Anderlecht. 

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