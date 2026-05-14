Il n'y a pas que David Hubert ! Anderlecht face à un autre ancien de la maison : "J'ai le coeur jaune et bleu"

Outre David Hubert, Bart Meert renseigne également un passé Anderlechtois. Cet adjoint fidèle est désormais comme un poisson dans l'eau au Parc Duden.

Bart Meert fait désormais partie des fidèles au Parc Duden : après Karel Geraerts, Alexander Blessin et Sébastien Pocognoli, il collabore désormais avec son quatrième T1 différent en la personne de David Hubert. "Qu'ont-ils en commun ? Je peux le résumer en un mot : la gagne ! Ils ne supportent pas de perdre. J'aime ça", explique-t-il au Laatste Nieuws.

Pourtant, l'adjoint d'Hubert, arrivé de Courtrai en 2022, était tout proche de rejoindre un autre club à l'époque : "J'ai failli signer à Ostende", reconnaît-il. C'est un appel de Chris O'Loughlin qui le convainc de signer au Parc Duden plutôt qu'au KVO.

Quatre ans plus tard, au vu de la trajectoire des clubs, le choix semble logique. Il n'était cependant pas forcément évident pour quelqu'un qui a travaillé à Anderlecht pendant dix ans, de 2006 à 2016, au point de suivre Besnik Hasi à l'Olympiakos et au Legia Varsovie par la suite.

Bart Meert portera toujours le Sporting dans son coeur : "J'avais rédigé mon mémoire de fin d'études à l'école de football sur Anderlecht en 2003. J'ai ensuite eu l'occasion de discuter brièvement avec Vercauteren. Un an plus tard, j'ai reçu un appel de Frank. Ils cherchaient un recruteur, et c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe".



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Ancien couteau suisse d'Anderlecht

Une casquette qui était en réalité multiple : "Au début, je faisais tout seul. Analyses, repérage en direct… Il m’arrivait d’être à un match à Zulte Waregem le soir, d’être conduit à l’aéroport après le coup de sifflet final, et d’aller observer le Dinamo Zagreb le lendemain. Je continuais à travailler dans l’avion".

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Comme l'on dit à Bruxelles, Bart Meert a traversé le canal, il vivra la finale de cette après-midi dans le camp d'en face par rapport à 'son' Sporting : "Mon affection pour Anderlecht restera toujours. Simplement, mon cœur est désormais jaune et bleu".