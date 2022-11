Bilal El Khannouss, meilleur "anderlechtois" sur le terrain ? "Il y avait Trésor aussi..."

Bilal El Khannouss avait droit à une attention rare après la victoire de Genk à Anderlecht. Il faut dire qu'en plus de sa sélection, le jeune néo-international marocain a offert un grand match face à son ancien club.

On aurait pu croire que Cristiano Ronaldo était en zone mixte. La presse francophone, néerlandophone et arabophone n'avait d'yeux que pour Bilal El Khannouss, qui a même été chambré par des équipiers pour cette célébrité soudaine. En cause, son match d'abord : Genk a été brillant, avec un El Khannouss homme du match. "On savait que pour faire mal à Anderlecht, il fallait bien jouer au foot et on l'a fait. Maintenant, est-ce le foot d'un futur champion, l'avenir nous le dira", sourit...l'ancien du RSCA.

"Le meilleur match de ma vie, n'exagérons rien, mais j'ai donné le maximum. Il y a un petit goût spécial comme Anderlecht est mon ancien club, mais ça reste un match de football comme les autres", relativise Bilal El Khannouss, qui était...le meilleur produit de Neerpede sur la pelouse. "Non, il y avait Mike Trésor aussi, il a été formé ici", lance le milieu de terrain, espiègle. "J'ai fait mes classes ici et ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, c'est tout".

L'interview doit s'interrompre : Bilal a un avion à prendre tôt le lendemain direction une certaine compétition internationale. "C'était une surprise, mais je l'avais dans un coin de ma tête et je pense que mes prestations font que je l'ai méritée, cette sélection. J'en suis très heureux et maintenant, je reste humble. Je veux remercier le Maroc et ses supporters. Nous verrons maintenant ce que ça donnera à la Coupe du Monde, match après match. Si j'ai de l'appréhension ? Non, ce n'est que du bonheur, et c'est du football", sourit-il.