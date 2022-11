Sebastiano Esposito rentré en Italie ? Robin Veldman...l'ignorait

Il y a quelques jours, nous écrivions que l'histoire "d'amour" entre Sebastiano Esposito et le RSC Anderlecht touchait à son terme. Confirmation ce dimanche : l'Italien était rentré au pays...à la grande surprise de son coach.

Á nouveau absent de la sélection à Anderlecht, Sebastiano Esposito n'était même pas présent au Lotto Park ce dimanche : l'attaquant prêté par l'Inter Milan était...de retour en Italie. Mais pas avec l'accord du club, à en croire Robin Veldman. "Je me préoccupe d'abord des joueurs sélectionnés, et Esposito n'y figurait pas. Mais non, je ne savais pas qu'il était rentré en Italie", concède l'entraîneur d'Anderlecht.

Ce qui ne colle pas aux règles internes du club : "Nous attendons des joueurs non-sélectionnés qu'ils soient présents au stade pour les matchs à domicile", rappelle Veldman. Le doute ne paraît plus vraiment permis concernant la rupture définitive entre Esposito et le Sporting. Le prêt devrait être interrompu et un accord recherché avec l'Inter Milan. L'échec du buteur recommandé par Romelu Lukaku à Anderlecht aura été total.