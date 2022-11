Pour Delcroix, Anderlecht n'est pas au niveau : "On a clairement senti qu'on manquait de confiance"

Le défenseur des Mauves reconnaît la nette supériorité collective de Genk ce dimanche soir pour le dernier match avant la trêve.

"Ce Genk-là était effectivement trop fort, dans tous les secteurs", les mots choisis par Hannes Delcroix sont parfaits pour résumer le match des Limbourgeois face à Anderlecht ce dimanche mais également leur jeu depuis le début de la compétition.

Le Sporting va donc entamer la trêve internationale avec le moral dans les chaussettes et un sacré retard au classement alors que cela va commencer à coûter cher. "De notre côté, on a clairement senti qu’on manquait de confiance, qu’on n’était pas à niveau, notamment en perdant trop facilement le ballon dès qu’on était un peu sous pression. L’envie était là mais la réalisation de nos actions n’était pas bonne", a commenté Delcroix dans des propos retranscris par Le Soir.

"On va maintenant pouvoir bénéficier d’une trêve qui devrait nous faire du bien pour se vider la tête, recharger les batteries et entamer la seconde partie de saison avec de meilleures intentions. Et notamment lors de ce match de Coupe contre Genk. Dans six semaines, qui peut préjuger de l’état de forme des deux équipes ?"