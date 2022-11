Anderlecht réagit à l'interruption de match par ses supporters : "Ce genre d'action n'a pas sa place dans un stade"

Des fumigènes et des feux d'artifice ont été allumés dans les tribunes du Lotto Park.

Les journées de championnat s'enchaînent et se ressemblent en Belgique. Après les débordements du Clasico et les tristes événements survenus à Charleroi samedi soir, le Lotto Park a lui aussi été témoin de gestes regrettables de supporters.

Lors de la rencontre entre Anderlecht et Genk, des supporters du Sporting ont allumé des fumigènes et tiré des feux d'artifice depuis les tribunes. Un comportement qui indigne de plus en plus de personnes.

"Les actions d'un nombre limité de fans pendant le match sont inacceptables. Des accords clairs avaient été conclus en concertation avec le club et les forces de police. Ils n’ont pas été respectés. Le club s'associera lundi à la consultation de la Pro League afin de bannir au plus vite de telles scènes des stades de foot et prendra aussi des mesures. Ce genre d'action n'a pas sa place dans un stade", a réagi Anderlecht dans un communiqué.