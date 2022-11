Amis Marocains, prenez bien soin de Bilal El Khannouss : la classe "made in Neerpede" était genkoise

Quelle meilleure façon de fêter sa sélection pour une Coupe du Monde, à 18 ans, que de briller sur la pelouse de son ancien club ? Bilal El Khannouss a ébloui le Lotto Park.

Ce n'est qu'en 2019 que Bilal El Khannouss (18 ans) quittait Neerpede après y avoir fait tout son écolage. Les "kets" d'en face, il les a cotoyés pendant plusieurs années. Et ce dimanche, c'est dans la peau d'un titulaire chez le leader du championnat...et d'un futur international marocain qu'il est revenu à Anderlecht. Certains le soulignaient avec ironie : le meilleur produit de Neerpede sur le terrain, c'était El Khannouss. Jeu en un temps, temporisation, passes tranchantes dans le dos de la défense, ouvertures de l'extérieur : il y avait du Luka Modric - ou du Kevin De Bruyne, pour parler de Genk - dans le jeu du jeune belgo-marocain.

Et désormais, du jeune international marocain. Car c'était la grosse surprise du chef Walid Regragui : la sélection, à 18 ans à peine, de Bilal El Khannouss pour le Qatar, alors que des garçons comme Ryan Mmaee ou Munir El Haddadi resteront à la maison. On a pu hausser les sourcils à cette annonce. Mais au vu de son véritable récital au Lotto Park, les supporters belges vont peut-être se rendre compte de ce qu'ils risquent de perdre.

Bonne chance avec les Lions de l'Atlas

Soyons beaux joueurs, mais aussi lucides : El Khannouss n'avait pas encore sa place chez les Diables Rouges, où même son équipier Mike Trésor, meilleur passeur de D1A, n'a pas encore été repris. Lors des précédentes sélections, il n'avait pas encore ce statut à Genk, et ces 26 Diables ont déjà fait des déçus parmi des cadres du groupe.

Félicitations au Maroc, surtout, d'avoir flairé le bon coup et convaincu le joueur. Tant mieux si cela évite un "cas" Zakaria Bakkali ou Yassine El Ghanassy, Diables trop tôt, qui auraient peut-être dû choisir le Maroc. Le football africain, et le football de sélection dans son ensemble, gagnerait peut-être à ce que les jeunes talents se décident dès leurs 18 ans pour leurs couleurs "d'origine" plutôt que d'attendre leurs 24, 25, 26 ans et la résignation. Si la Belgique, plus tard, regrette El Khannouss, c'est que sa carrière aura suivi la courbe espérée...