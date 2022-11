Fin de parcours à Anderlecht pour Sebastiano Esposito, reparti en Italie

Voilà d'ores et déjà l'un des gros flops de cette première moitié de saison : Sebastiano Esposito n'aura joué qu'une demi-saison à Anderlecht. L'Italien est déjà reparti au pays.

Sebastiano Esposito était arrivé à Anderlecht entouré d'une certaine hype, surtout suite à sa bonne relation avec Romelu Lukaku. Mais malgré cet adoubement par un "ket" du club, la sauce n'a pas pris pour l'Italien, qui va d'ores et déjà rentrer à l'Inter Milan. Pas au niveau depuis son arrivée, Esposito avait été laissé de côté par Robin Veldman lors des deux dernières rencontres.

Ce dimanche, il n'affronte donc pas Genk, et pour cause : l'attaquant n'est même plus à Bruxelles. Il est déjà rentré en Italie et le RSC Anderlecht va tenter de trouver un accord avec l'Inter pour mettre fin au prêt sans heurts. La piste d'un attaquant est prioritaire pour cet hiver, et si possible plus sous forme de prêt.