Verbruggen a prouvé face à l'Antwerp pourquoi Anderlecht lui faisait confiance

On a pu écrire beaucoup de choses sur les raisons qui ont poussé Hendrik Van Crombrugge sur le banc à Anderlecht. Elles étaient en partie financières, c'est vrai. Mais Bart Verbruggen prouve que sportivement aussi, le choix se justifiait.

Depuis plusieurs mois déjà, Hendrik Van Crombrugge faisait face à quelques critiques, soufflant le chaud et le froid. Et si les considérations financières ont été évoquées comme raison pour mettre le capitaine sur le banc, Bart Verbruggen est en train de prouver aux sceptiques que sportivement, c'était aussi la décision à prendre. C'est simple : il est un meilleur gardien de but que Van Crombrugge, sur tous les plans.

Contre l'Antwerp, Bart Verbruggen a de nouveau été décisif à plusieurs reprises, avec trois arrêts cruciaux. Il fallait pourtant rester concentré. "Pour moi, en tant que gardien, le plus important est d'oublier le ballon précédent, que tu l'aies arrêté ou pas", explique-t-il après le nul face à l'Antwerp. "Il faut penser au suivant. Concernant ce match, j'ai un sentiment mitigé : nous aurions pu gagner si nous avions joué de manière plus directe". Des propos qui rejoignent ceux de son coach.

Reste à régler un petit souci, souvent constaté à Anderlecht et pas réglé par Verbruggen : ces ballons un peu dangereux dans l'axe. "Je ne vais pas le nier, cette passe vers Diawara, c'était mal joué de ma part", concède le Néerlandais. "Mais au final, l'objectif est de trouver l'homme libre, qui rejoue alors sur Jan ou Zeno. On doit faire sortir l'adversaire afin de libérer de l'espace devant". Ca a bien failli coûter cher à Anderlecht, mais un bel arrêt de Verbruggen, le premier, a évité le pire...