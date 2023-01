Le Standard s'intéresserait à un ancien joueur d'Anderlecht

Le Standard espère encore se renforcer cet hiver, mais a aussi un nom en vue de l'été prochain.

Selon les informations de La Dernière Heure, le Standard de Liège, et notamment Ronny Deila, seraient très intéressés par le profil de Pieter Gerkens (27 ans). Le polyvalent milieu de terrain ne serait cependant pas une piste liégeoise en vue de ce mercato hivernal, mais bien du mercato estival prochain. Gerkens s'est en effet récemment blessé et surtout, il sera libre de tout contrat l'été prochain et est donc une piste bon marché.

Gerkens était un titulaire important et même incontournable à l'Antwerp avant sa blessure musculaie en fin d'année passée, suivie d'une rechute ce mois de janvier. Il compte 104 matchs toutes compétitions confondues pour l'Antwerp (10 buts, 10 assists), qu'il rejoignait en 2020 en provenance du Sporting d'Anderlecht.