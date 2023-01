Van Bommel très déçu après le partage : "Anderlecht n'a même pas tiré une fois au but..."

Le match entre Anderlecht et l'Antwerp aurait pu basculer des deux côtés, et le partage paraît logique. Mais Mark Van Bommel n'est pas d'accord...

Pour l'entraîneur de l'Antwerp, c'est en effet très clair : "Ce sont deux points perdus. Anderlecht plus fort en première période ? C'est surtout à cause de cette phase lors de laquelle Vertonghen passe 3 ou 4 hommes...et ils citeront aussi la phase qui aurait pu leur valoir un penalty. Mais en dehors de ça, ils n'ont pas été dangereux", estime Mark Van Bommel. "Nous n'avons jamais eu de problèmes défensifs. Je pense même qu'ils n'ont pas tiré au but".

Le carton rouge anversois aurait pu changer les choses en faveur du RSCA. Mais là aussi, Mark Van Bommel est mécontent : "Calvin me dit qu'il ne touche même pas le joueur. Je crois que l'Anderlechtois fait quelque chose aussi. Et avant cela, Calvin reçoit un carton jaune excessif...cette phase est comparable au carton rouge de Koita avec Saint-Trond, si tu as joué au football, ce n'était pas jaune", pointe-t-il.