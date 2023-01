Stengs et Raman, dumb & dumber : "C'est idiot, mais ça arrive"

Pas de but, mais deux cartons rouges entre Anderlecht et l'Antwerp. Deux expulsions très bêtes.

Quand Calvin Stengs prend son carton rouge, on se dit que le match a bel et bien tourné. Anderlecht était déjà bien dans sa rencontre, et Verbruggen venait de sauver deux grosses occasions. "C'est clair que c'est un peu bête, après, ce sont des faits de jeu. Calvin était un peu frustré, il avait pris une jaune, le match n'allait pas dans notre sens...puis il prend un coup et réagit mal. Ca ne peut pas arriver, mais c'est arrivé", tente d'expliquer Jean Butez. "Il sait que c'est idiot et s'est excusé. C'est un peu dommage car maintenant, on va le perdre pour plusieurs matchs, peut-être".

Heureusement pour l'Antwerp et...pour Stengs, Anderlecht n'en profitera pas et se retrouvera même à 10 contre 10 : Benito Raman prendra un carton jaune complètement évitable pour un tirage de maillot stupide à un quart d'heure de la fin. Son capitaine Jan Vertonghen n'en faisait pas des tonnes. "Je crois que Benito sait bien ce qu'il a fait, et il est déçu également. Il fait un bon match en dehors de ça", relativise le défenseur. "Bien sûr que ça change le match, car si tu peux terminer ce match à 11 contre 10, tu vas te créer de plus en plus d'occasions par rapport à l'Antwerp. C'est dommage".