Brian Riemer voit le même problème que nous : "Tirez au but, s'il-vous-plaît !"

Anderlecht peine terriblement à trouver le chemin du but...et donne parfois même l'impression de ne pas le chercher. Brian Riemer l'a remarqué également.

C'est un fait, Anderlecht a besoin de renforts sur le plan offensif. L'arrivée d'Anders Dreyer a amené un peu de dynamisme mais il manque encore un vrai goalgetter, car Raman n'apparaît pas comme une source fiable d'occasions. Et un problème subsiste : les Mauves ne tirent jamais au but. "J'ai vu de bonnes combinaisons de la part de mes joueurs. Nous arrivions facilement dans les 16 mètres", estimait Brian Riemer, avant de s'interroger : "Mais pourquoi diable ne tirent-ils pas ? Tirez au but, s'il-vous-plaît !".

Ce n'est naturellement pas le seul point que Riemer estimait regrettable ce dimanche : "Il n'y a pas d'autre façon de le formuler, ce second carton jaune de Benito était idiot", reconnaît-il. "Il a le coeur brisé ce soir. Je crois qu'il avait oublié qu'il avait déjà un carton, ce qui peut arriver dans un match...Selon moi, Benito n'aurait pas dû prendre ce premier jaune. Les décisions arbitrales ont eu trop d'influence, ce soir".

J'ai entraîné des équipes où je devais dire aux attaquants de ne pas tirer mais de passer...ici, c'est le contraire

Reste que dans les semaines à venir, et surtout face à des équipes a priori plus "faibles", il va falloir marquer. Et donc tirer. "Dans ma carrière, j'ai connu des équipes où je devais dire aux attaquants de ne pas toujours tirer, d'opter pour la passe. Ici, c'est l'inverse", regrette Riemer. "Je dois les supplier de tirer au but. C'est vraiment bizarre. Ils font tout ce qu'il faut, puis quand ils ont l'opportunité d'être le héros, ils optent pour une autre solution".