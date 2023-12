Grosse polémique à Anderlecht-Genk : le penalty aurait dû être retiré, Genk pourrait demander à rejouer le match !

La victoire d'Anderlecht va-t-elle être gâchée par une grosse erreur d'arbitrage ? Le Département d'arbitrage de l'Union Belge a reconnu que le penalty de Genk aurait dû être redonné, et le club limbourgeois veut donc rejouer la rencontre...

La confusion qui régnait après que le but de Genk ait été annulé n'était donc pas anodine. Alors que Mr Verboomen voulait initialement faire retirer le penalty par Bryan Heynen, il se ravisait finalement et accordait un coup-franc indirect. En cause, la présence de Yira Sor dans le rectangle.

Problème : au même moment, au moins un Anderlechtois était également dans le rectangle, et la vidéo-assistance, dirigée par Mr Boterberg à Tubize, aurait dû s'en rendre compte. "C'était le cirque. Mr Boterberg était au VAR, c'est ça ? Il a donc vu Sor dans le rectangle, mais pas Verschaeren, qui était déjà un mètre dans le rectangle ?", s'interroge Wouter Vrancken. "J'ai reçu des messages d'amis me disant que s'il y avait une faute arbitrale de ce genre, il fallait rejouer le match. Car ce n'est pas "sujet à interprétation", n'est-ce pas?".

Entre temps, le département arbitral avait reconnu l'erreur flagrante de Mr Verboomen et des assistants vidéo. Une rapidité de réaction qui prouve le malaise. Et le Racing Genk pourrait bien se saisir de l'affaire. "En tant que coach, je ne décide pas de ça, mais nous allons en parler", assure Vrancken. "Ca ne devrait pas pouvoir se passer comme ça. Il y a bien assez d'assistants et de caméras aujourd'hui. Nous avons été clairement désavantagés, et je ne devrais pas être le seul à le constater".