Anderlecht - Genk a laissé des traces : Théo Leoni ne peut plus se louper, deux cadres Limbourgeois absent contre l'Antwerp

Daniel Munoz a reçu son cinquième avertissement contre Anderlecht et manquera le choc contre l'Antwerp, tandis que Théo Leoni est désormais sous la menace d'une suspension.

La rencontre de ce samedi entre le Sporting d'Anderlecht et le Racing Genk a tenu toutes ses promesses. Des faits de match qui n'ont pas fini de faire parler, et une victoire des Mauves acquise dans le temps additionnel, via Anders Dreyer.

Cette rencontre va laisser des traces, des deux côtés. Physiquement, premièrement, car l'intensité fut au rendez-vous pour une rencontre particulièrement éprouvante à cette période de l'année.

Mais c'est aussi le cas administrativement. Averti, Daniel Munoz a écopé de son cinquième carton jaune et sera suspendu pour le choc contre l'Antwerp, dans quelques jours. De son côté, Joseph Paintsil a été exclu et manquera également la réception du Great Old.

Theo Leoni évoluera, quant à lui, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisqu'il a reçu son quatrième avertissement contre les Limbourgeois et est désormais sous la menace d'une suspension.