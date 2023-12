Théo Leoni, encore une fois : "Le nouveau prince du Parc ? Je veux juste rendre les gens heureux !"

Théo Leoni, une nouvelle fois le sauveur d'Anderlecht. Le milieu de terrain a inscrit un superbe but et a délivré la passe décisive à Anders Dreyer pour offrir la victoire aux Mauves contre le Racing Genk.

Avec des étoiles dans les yeux, Théo Leoni s'est présenté au micro d'Eleven DAZN pour évoquer la victoire du Sporting d'Anderlecht contre le Racing Genk.

"C'est extraordinaire. Nos supporters nous ont énormément aidés, ils nous ont poussés. Quand on a encaissé, on a senti qu'ils jouaient bien. On a tenté le tout pour le tout, on était menés et j'ai senti un coup de boost de toute l'équipe afin de revenir dans le match" analyse le milieu de terrain.

La révélation de la saison à Anderlecht le reconnaît, le Racing Genk a dominé cette partie et aurait mérité de repartir avec les trois points. Mais Anderlecht a su faire le gros dos et empoche finalement un succès important.

"Ils ont été très bons, probablement meilleurs que nous. Je dois le reconnaitre. Ils ont de super joueurs, on le savait. C'était très compliqué, on s'est mis en mode guerrier, on a essayé de faire le maximum et je suis très content avec la victoire."

Alors que les Limbourgeois avaient fait le plus dur en ouvrant le score, Léoni a répondu d'une magnifique frappe dans la lucarne de Vandevoordt. Un moment à jamais gravé dans la mémoire du jeune joueur.

"Marquer à la maison, chez moi, c'est un sentiment extraordinaire. Je reste sans voix. Le prince du parc ? Je ne cherche pas à le devenir. Je veux rendre les gens heureux et leur donner ce qu'ils ont envie : de la passion et du beau jeu. Une chose est sûre, je vais toujours me donner à 100% pour ce club" a conclu le héros de la soirée, auteur d'un superbe but et d'une superbe passe décisive pour Anders Dreyer.