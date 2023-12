Un ancien arbitre confirme qu'Anderlecht doit s'inquiéter : "Rejouer le match est une possibilité"

Si le Racing Genk n'a pas encore communiqué officiellement concernant l'arbitrage de ce samedi, on s'attend à ce que le club demande à rejouer le match. Et selon un ancien arbitre, c'est une demande recevable.

Tim Pots, ancien arbitre de D1A désormais consultant arbitrage pour Het Laatste Nieuws, l'erreur de Mr Verboomen et du VAR ce samedi est indéniable. Elle a d'ailleurs été immédiatement reconnue par le département arbitral, fait rare. "Verschaeren était dans le rectangle côté droit avant que Sor n'y soit. Le règlement est clair : dans ce cas, le penalty doit être redonné", explique-t-il, confirmant les propos du département arbitral.

Une erreur qui n'est pas sujette à interprétation, et c'est bien là toute la différence avec les exemples souvent cités côté Anderlecht. On a ainsi évoqué le but annulé au Standard pour une main de Leoni, qui n'aurait pas dû être signalée. "Ici, si c'est le VAR qui a mal informé l'arbitre alors qu'il avait pris la bonne décision, c'est une grosse erreur", estime Pots.

"Ce n'est pas comparable à une erreur d'interprétation, comme à Bruges-Malines où il s'agissait d'une interprétation du hors-jeu sur le but de Thiago. Ici, c'est une faute d'arbitrage. Et dans ce cas, rejouer la rencontre est une possibilité", conclut l'ancien arbitre dans Het Laatste Nieuws. Reste à voir comment le dossier sera analysé par les commissions qui en seront chargées...