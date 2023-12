🎥 But sensationnel, assist intelligent : Théo Leoni était en feu

Théo Leoni a sauvé le Sporting d'Anderlecht, d'une frappe splendide puis d'une passe décisive intelligente pour Anders Dreyer. Le nouveau chouchou du Lotto Park est indispensable.

Théo Leoni commence à cultiver les ressemblances avec certaines des idoles du Parc Astrid, comme Walter Baseggio ou Mbark Boussoufa. Déjà très apprécié pour son élégance et sa grinta, il y ajoute des statistiques : 3 buts et 7 assists désormais pour le nouveau chouchou des supporters d'Anderlecht.

S'il a relativisé ce statut après la rencontre (lire ici), Leoni était en tout cas l'homme du match. Sa frappe était limpide, et son assist au terme d'une longue course dans les arrêts de jeu est peut-être encore plus impressionnant de lucidité.