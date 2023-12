Le show Leoni, mais un Patris qui se loupe : les cotes paradoxales des Anderlechtois

Anderlecht a-t-il disputé un bon match ce samedi ? Peut-être pas, et nos notes le traduisent un peu... mais certains Mauves ont fait la différence !

Kasper Schmeichel (8)

Son penalty arrêté aurait suffi à conquérir le coeur des supporters ; son réflexe fulgurant devant Arokodare était encore plus beau, même si inutile car Fadera suivait. Un match impeccable du vétéran danois, qui retrouve la confiance.

Ludwig Augustinsson (4,5)

Patris aura droit à la plupart des critiques ce soir, mais Augustinsson ne devrait pas trop y échapper non plus. En seconde période, Joseph Paintsil avait buffet à volonté sur son flanc.

Thomas Delaney (5)

Pas à sa place, et ça s'est vu. On ne peut pas le blâmer pour sa main sur le penalty. Mais une seconde main n'a pas eu de conséquences en seconde période (il y avait faute genkoise auparavant), et le Danois a globalement des réflexes qui n'ont pas grand chose à faire à ce poste. Toujours la même hargne et le même jusqu'auboutisme, cependant.

© photonews

Killian Sardella (6)

Même dans l'axe, Sardella dégage une certaine confiance. Malheureusement, l'absence

Louis Patris (4)

Il avait bien entamé son match, mais dès que Fadera a commencé à prendre le dessus, c'était terminé. C'est sur une perte de balle grossière que Genk obtient son penalty. Souvent dépassé. Sardella peut dormir sur ses deux oreilles...

Mats Rits (5)

En l'absence de Delaney, on attend de lui qu'il prenne les choses en main dans l'entrejeu ; il n'en a rien été, et le triangle qui a eu tant de succès à l'Antwerp a été invisible cette fois.

Mario Stroeykens (5,5)

Beaucoup de bonne volonté, des prises de balle vers l'avant, des interventions importantes. Stroeykens manque cependant encore de capacité à décider d'un match seul.

© photonews

Théo Leoni (8,5)

Cette capacité, Théo Leoni l'a clairement. Un peu réduit à un rôle de roquet, trop bas dans le jeu pour être assez influent, il inscrit un but splendide sur un coup de génie. C'est ensuite lui qui trouve Dreyer d'une passe subtile pour faire un 2-1 surgi de nulle part. Indispensable.

Yari Verschaeren (5)

Quelques accélérations et gestes techniques qui ont fait plaisir au public. Pas encore le coup de rein d'avant sa blessure, et c'est bien normal.

Anders Dreyer (7)

Classique : sans son but, Dreyer mériterait probablement un 4. Mais il est encore là où il faut, quand il faut, pour offrir la victoire à son équipe. Fascinant.

Kasper Dolberg (4,5)

Un point d'ancrage parfois utile, mais bien trop souvent esseulé et imprécis dans ses combinaisons. Souvent mis en boîte par la défense centrale genkoise, et a fait les mauvais choix quand ce n'était pas le cas.