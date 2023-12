📷 Voici l'hôtel où résidera le RSC Anderlecht en Tunisie : un complexe de grand luxe

Le RSC Anderlecht ira en Tunisie pour son stage hivernal, du 5 au 13 janvier. Et les Mauves seront comme des coqs en pĂąte.

Le Sporting d'Anderlecht ira chercher un peu de soleil durant la trêve hivernale. Du 5 au 14 janvier, le RSCA se rendra à Tabarka, petite ville côtière à 3 heures de route de Tunis, pour préparer le second tour et la reprise prévue le 17 janvier (un quart de finale de Croky Cup face à l'Union Saint-Gilloise). Lors de ce stage, un match amical face à une équipe nationale africaine est prévu ; il devrait s'agir de la Tanzanie.

Nous pouvons également vous révéler où le Sporting logera : c'est au complexe hôtelier La Cigale que les hommes de Brian Riemer poseront leurs valises. Il s'agit d'un hôtel 5 étoiles de grand luxe disposant de toutes les installations nécessaires à l'organisation d'un stage sportif : thalasso, spa et installations bien-être pour la récupération, golf pour la détente mais surtout terrains de sport de haut niveau. Plusieurs clubs tels que l'Espérance Tunis, le FC Zurich et divers clubs qataris ont déjà effectué leur stage à La Cigale, ainsi que de nombreuses sélections africaines.

L'organisation de ce stage a été rendue possible par une collaboration entre l'Office du Tourisme de Tunisie en Belgique et la société Media Event Belgium, dont le représentant, Ahmed Soula, a joué un grand rôle dans la mise en contact des différentes parties. Figure bien connue du paysage médiatique belge, Ahmed Soula avait déjà collaboré avec l'Union Belge afin de prospecter au Qatar dans le cadre de la Coupe du Monde 2022, et met régulièrement ses réseaux au profit du football belge.

