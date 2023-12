Le Racing Genk dépose officiellement plainte et veut rejouer le match contre Anderlecht !

Plusieurs phases discutables ont animé la rencontre entre Anderlecht et Genk, mais une en particulier met les Limbourgeois fou de rage. La fameuse phase du penalty, à retirer ou non pour le Racing Genk.

Ce samedi, nous vous expliquions que, puisque Yira Sor était entré dans la surface, mais que Kasper Schmeichel avait arrêté l'envoi d'Heynen, donner un coup-franc indirect à Anderlecht était la meilleure décision. Sauf qu'au même moment, Yari Verschaeren était également rentré dans le rectangle.

Quelques minutes après le match, le département des arbitres a publié un petit communiqué rare sur les réseaux sociaux dans lequel il reconnaît cette erreur d'arbitrage. Le penalty était bel et bien à retirer. Genk avait donc menacé de sauter sur la balle et porter plainte pour rejouer le match, c'est désormais chose faite.

KRC Genk dient een klacht in bij het Referee Department. Een correcte toepassing van het reglement en het herspelen van de wedstrijd is in deze de enige juiste beslissing.



Meer info:

🔗 https://t.co/VO8g07Blgk#krcgenk #andgnk