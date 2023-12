Anderlecht-Genk rejoué ? Le précédent qui pourrait donner raison au Racing Genk

Le Racing Genk s'estime floué, et une communication officielle pourrait être effectuée ce lundi pour réclamer que le match face à Anderlecht soit rejoué. Un précédent est cité : celui de Virton-Beerschot, en 2020.

Suite au penalty que Mr Verboomen a décidé de ne pas donner à retirer, le Racing Genk pourrait envisager de porter plainte et réclamer à ce que le match au RSCA soit rejoué. Du côté du département arbitral, on a reconnu sa faute très rapidement, un fait assez rare. Et si le Sporting d'Anderlecht a eu beau jeu de comparer cette erreur à ce qui s'est passé face au Standard (le but annulé pour une "main" de Leoni), les deux cas sont différents.

En effet, dans le cas de ce but annulé, il s'agissait là d'une erreur d'arbitrage liée à une mauvaise interprétation. Si ces erreurs sont généralement reconnues le lundi lors de l'émission Under Review, elles n'impliquent jamais que le match soit rejoué. En l'occurrence, il semble que Mr Verboomen et Mr Boterberg (VAR) ont commis une erreur d'application du règlement.

Le précédent Virton-Beerschot

Il existe un précédent : en janvier 2020, l'Excelsior Virton marquait un but alors que l'arbitre était encore occupé à placer le mur du Beerschot avec un spray. La communication de l'Union Belge expliquait ceci : "L'arbitre n'aurait pas dû accepter la réalisation du coup franc, était donné qu'il a distrait les défenseurs en plaçant les joueurs à la bonne distance. Le Professional Refereeing Department attend de l'arbitre qu'il arrête le jeu au plus vite dès que le coup franc est botté sans autorisation".

Il s'agissait donc là d'une faute d'arbitrage. Ici, les arbitres auraient dû faire retirer le penalty, car il était évident que Yari Verschaeren (entre autres) était dans le rectangle, de manière au moins aussi claire que Yira Sor. Du côté du Racing Genk, on fera donc appel à la jurisprudence, car après de longues, très longues démarches judiciaires, le CBAS avait fini par donner raison au Beerschot et réclamer que le match soit rejoué. Pour des raisons extra-sportives, le match aura fini par ne pas se rejouer d'un accord commun, mais légalement, Genk pourrait avoir un point sur lequel se baser...