Kasper Schmeichel a répondu à Carl Hoefkens de la meilleure des manières

Cible des critiques, et ce même de la part... d'un entraîneur adverse, Kasper Schmeichel se devait de répondre. Il l'a fait, et était encore l'un des hommes du match ce samedi.

Peu importe l'issue de la polémique entourant le penalty du Racing Genk, un fait demeurera : Kasper Schmeichel avait bel et bien repoussé l'envoi de Bryan Heynen, ce samedi. Le Danois a donc aidé le RSC Anderlecht à rester un peu plus longtemps dans la rencontre, confirmant qu'il retrouve petit à petit la confiance et un niveau honorable.

Déjà bon à l'Antwerp, Schmeichel a été très solide contre Genk. Malheureusement pour lui, son plus bel arrêt, sur la tête de Tolu Arokodare, a été inutile. Mais à plusieurs reprises, le gardien du RSCA était bien placé. Seules petites alertes, ses ballons captés en deux temps sur des frappes lointaines, qu'il faudra gommer pour rassurer tout le monde.

Mais une chose est sûre : depuis cette fameuse vidéo de Carl Hoefkens (qu'il affirme ne pas avoir vue, mais ne soyons pas naïfs), Kasper Schmeichel a haussé son niveau de jeu. Ce n'est probablement qu'une coïncidence, liée au rythme que le vétéran danois reprend petit à petit. Mais c'est la réponse idéale, qui permet également de régler le débat du gardien de but au RSCA...