Sclessin n'a pas rempli son rôle : le Clasico s'est avéré moins bouillant que prévu

On a assisté à un Clasico décevant ce dimanche. Sur la pelouse, où le niveau était dramatique, mais aussi en tribunes.

On leur promettait l'enfer. Les joueurs d'Anderlecht ont été vaguement mis sous pression en début de seconde période, et n'ont jamais craqué. Un craquage de fumigènes en avant-match, quelques huées, une vague hostilité : Sclessin n'a pas reçu les Mauves comme il se devait vu le contexte.

L'opportunité de battre le rival historique pour se rapprocher du top 6 aurait dû rendre l'atmosphère irrespirable à Liège ce dimanche. On sentait l'enthousiasme autour du stade, avec notamment une impressionnante marche d'ultras : elle ne s'est pas transmise aux tribunes.

Pas de supporters adverses, pas de Clasico

Une expression anglaise résume tout : "it takes two to tango". L'absence de supporters du RSC Anderlecht change beaucoup de choses. Elle nous a déjà privé de ce qui aurait probablement été un impressionnant tifo en avant-match. La T3 en avait prévu un, mais en soutien aux visiteurs, a décidé de l'annuler.

Durant la rencontre, c'est aussi la façon dont la tribune visiteurs (traditionnellement remplie par les plus acharnés des supporters) peut provoquer l'animosité du public local qui aurait pu créer l'atmosphère nécessaire au Standard.

Par moments ce dimanche, Sclessin s'est en effet fait... presque silencieux. Inimaginable si des supporters du RSCA avaient été présents : les "Come on you Mauves" qui auraient alors retenti auraient provoqué la fureur du stade, et l'ambiance aurait décuplé.

Mais c'est aussi un problème plus global. De nombreux supporters acharnés du Standard regrettent que pour les plus grands matchs, paradoxalement, l'ambiance baisse parfois d'un cran. La raison ? La présence de nombreux "touristes" venus pour assister à un Clasico mais n'en maîtrisant pas toujours les codes ou ne chantant pas.

Une chose est sûre : cette équipe d'Anderlecht n'a pas tremblé, alors qu'elle y a pourtant une fâcheuse tendance. Et c'est aussi la responsabilité des joueurs du Standard qui, sur la pelouse, n'ont pas sû mettre l'impact et le rythme nécessaire à faire s'emballer Sclessin...