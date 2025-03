David Hubert répond à ses détracteurs : "Je ne me laisse pas abattre par les critiques, je les accepte et j'essaie d'en tirer des enseignements"

Après une semaine difficile, Anderlecht a remporté un match importante sur le terrain du Standard. La victoire 0-2 dans le Clasico était principalement due à la mentalité et à la combativité de son équipe selon David Hubert.

Personne ne pouvait le contester. En termes de qualité, ce n'était peut-être pas parfait, mais en termes de mentalité, les mauves et blancs étaient au top. "Venir ici n'est pas un cadeau. Le Standard est une très bonne équipe, surtout à domicile. Ils n'avaient encaissé que huit buts en treize matchs à domicile avant ce match", a déclaré David Hubert.

"Mais aujourd'hui nous avons montré de la première à la dernière minute que nous voulions nous battre les uns pour les autres. C'était quelque chose qui était remis en question ces dernières semaines." a insisté le coach.

Anderlecht n'a peut-être pas livré un grand match, mais a été efficace. "Nous devions être cliniques dans les moments importants, et c'est ce que nous avons fait. De plus, garder notre cage inviolée était très important. Nous savions que le Standard allait pousser après la pause, mais nous l'avons géré de manière mature."

"Remporter les duels et récupérer les seconds ballons était crucial. Si vous avez le dessus sur ces aspects, vous pouvez mettre en place votre propre attaque. Aujourd'hui, j'ai vu des joueurs prêts à se démener les uns pour les autres." s'est réjoui Hubert.

Le retour de certains joueurs a également offert à Anderlecht des possibilités supplémentaires. "Mario Stroeykens a pu jouer une heure, et avec le retour d'Edozie et d'Ashimeru, nous avons soudain beaucoup plus d'options. Cela nous rend plus forts pour les semaines à venir."

Les critiques à l'encontre de cette approche n'affectent pas Hubert. "Je suis toujours en dernière position. Je ne me laisse pas abattre par les critiques, je les accepte et j'essaie d'en tirer des enseignements. Cette semaine, nous avons beaucoup parlé de mentalité, et aujourd'hui, les joueurs ont donné la bonne réponse sur le terrain."

Le président Wouter Vandenhaute partageait l'émotion de l'équipe, et Hubert est conscient de l'importance de cette victoire. "Gagner un Clasico est toujours spécial, surtout à ce moment de la saison. Nous devons maintenant gagner trois points à chaque match. Après chaque rencontre, nous devons savourer l'instant, puis nous tourner vers le prochain défi à venir."