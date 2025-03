Thorgan Hazard a sauvé son match et celui d'Anderlecht : " Un coup de génie »

Le but de Thorgan Hazard à la 63e minute, son premier dans un Clasico, aura fait beaucoup de bien à Anderlecht qui perdait pied.

Thorgan Hazard n'aurait certainement pas été nominé parmi les hommes du match s'il était sorti à la place de Mario Stroeykens, une paire de minutes avant son but. Mais Hubert a laissé Hazard sur le terrain, et grand bien lui en a pris : c'est le cadet d'Eden qui a débloqué la situation d'une frappe dont il a le secret... mais qu'on ne lui avait plus vu depuis longtemps.

Car depuis sa lourde blessure et son retour inévitablement en demi-teinte après une rupture des ligaments croisés, Thorgan Hazard peinait à illuminer la pelouse. Par éclairs, oui, mais pas vraiment dans la durée.

Colin Coosemans était ravi pour son coéquipier, dont on sentait également la joie dans sa célébration. « C'est bien pour « Toto », et je trouve qu'en-dehors de ça, il faisait son match, notamment dans le travail défensif », déclare le gardien de but. « Et son but, c'est un coup de génie ».

La concurrence sur le plan offensif, avec les retours de Stroeykens, Edozie et probablement Verschaeren pour les Playoffs, va s'intensifier autour de Thorgan Hazard. Il lui faudra donc être capable de faire plus que des coups de génie en cette fin de saison. « Même si c'est à des moments comme ça qu'on reconnaît aussi les grands joueurs », résumait Ivan Leko de son côté.

Mais c'est aussi l'avantage, pour les joueurs « diesel » - ou de retour de blessure – de cette formule de Playoffs désormais condamnée : ils peuvent revenir à leur meilleur niveau au meilleur moment. Thorgan Hazard monte en puissance, et le RSCA peut s'en réjouir.