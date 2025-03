Ilay Camara après la défaite face à Anderlecht : "Un manque de concentration, et ça a payé cash... Nous sommes très déçus"

Iay Camara, milieu de terrain du Standard ne cache pas sa frustration après la défaite 0-2 contre Anderlecht. Entre occasions manquées et regrets défensifs, il revient sur un match qui a tourné à l'avantage des Mauves.

Un rendez-vous manqué par le Standard pour ce Classico contre Anderlecht. Les Rouches n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions, laissant les Bruxellois s’imposer 0-2 grâce à des buts de Thorgan Hazard et Nilson Angulo.

Après le match, Ilay Camara n’a pas caché sa frustration au micro de DAZN : "On est très déçus, je pense qu’on voulait tous gagner aujourd’hui. On a montré de bonnes choses, surtout au début de la deuxième mi-temps. Malheureusement, ils ont marqué deux fois. Un manque de concentration sur les deux buts, et voilà, ça a payé cash."

Une rencontre particulière pour Camara, ancien joueur d’Anderlecht : "C’était un match spécial pour moi, car j’ai joué là-bas. Je connais très bien Killian Sardella, c’est un pote à moi. C’était un beau duel entre nous deux. Malheureusement, c’est lui qui a gagné le match."

Un manque d'éfficacité

Le belgo-senegalais a également évoqué un moment clé du match où il aurait pu changer la donne : "Je pensais que je devais prendre en une touche, mais je n’ai pas pu bien placer ma frappe dans le coin. Coosemans fait un bel arrêt aussi."

Un scénario catastrophe pour les Liégois qui avait comme objectif les Playoffs 1. Cependant, c'est toujours possible mathématiquement pour le Standard, il reste encore deux matchs à jouer.