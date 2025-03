"Nous allons surprendre en Playoffs" : Anderlecht booste sa confiance malgré une prestation peu emballante dans le Clasico

Anderlecht a remporté le Clasico face au Standard pour la deuxième fois de la saison et est désormais mathématiquement assuré de disputer les Champions Playoffs. Quel rôle pourront jouer les Mauves ? Ludwig Augustinsson se veut confiant.

Dans un Sclessin sold-out mais pas aussi en voix que l'on pouvait s'y attendre, le spectacle était tout de même plus présent en tribunes que sur la pelouse durant ce Clasico, surtout en première mi-temps. Deux occasions sont à retenir, dont une seule cadrée, venue d'Augustinsson. Deux situations à mettre à l'actif d'Anderlecht, mais qui n'étaient pas le fruit d'une construction fluide.

"Nous avons simplement joué un match mature", a tempéré Ludwig Augustinsson après la partie. "Nous avons dominé le match et joué avec de l'expérience. Nous avons tout donné et dépensé beaucoup d'énergie, mais remporter un Clasico comme celui-ci nous rend également de l'énergie."

Augustinsson et Anderlecht abordent les Playoffs avec ambition

Et maintenant ? Anderlecht, quatrième, est mathématiquement assuré de disputer les Champions Playoffs, mais compte un maigre bilan de 1/18 face au top 3 (un partage contre l'Union). Pour beaucoup, le RSCA ne peut jouer aucun rôle dans la course au titre. "Personne n'attend quoi que ce soit de nous à ce niveau-là", a souri l'arrière gauche.

Nous pourrions surprendre !"

"Nous pourrions bien surprendre ! Nous ne jouons plus qu'un match par semaine et nous serons donc frais pour aborder ces rencontres. Et nous allons également récupérer de nombreux joueurs."

Anderlecht était en effet privé de Dolberg, Verschaeren, Degreef et de quelques autres pions importants, d'autant que Vertonghen n'être pas au sommet de sa forme et n'a pas quitté le banc.

En Playoffs, Anderlecht aura ses chances, mais il devra durement batailler, comme ce dimanche à Sclessin. "Nous n'avons pas joué notre meilleur football aujourd'hui. Mais eux non plus. Le terrain ne le permettait pas non plus. Notre jeu peut encore s'améliorer grandement", a conclu Augustinsson.