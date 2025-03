Le Standard déçu mais pas résigné après son Clasico manqué : "Les miracles sont fréquents dans le football"

Le Standard a livré une prestation décevante dans le Clasico face à Anderlecht, ce dimanche. Après la rencontre, Henry Lawrence confiait que cette défaite est difficile à avaler pour des Rouches qui veulent toutefois encore croire aux Champions Playoffs.

Après sa victoire de la semaine dernière à Bruges, le Standard est probablement tombé dans l'excès de confiance avant de recevoir Anderlecht, ce dimanche. Les Rouches ont été battus sans rien montrer face à un RSCA qui ne semblait pourtant pas imprenable.

"Oui, c'est très décevant. On avait un gros coup à jouer dans ce gros match, c'est très difficile de prendre cette défaite. Il n'y avait pas grand-chose dans le match jusqu'au premier but qui tombe sur un exploit individuel", soufflait Henry Lawrence après la rencontre.

Alors que l'on s'attendait à une grosse pression des Rouches en début de rencontre, la première période n'a connu qu'une seule frappe cadrée... d'Augustinsson, détournée par Bazunu. Le Matricule 16 a repris la seconde période avec d'autres intentions, mais a été puni par l'exploit de Thorgan Hazard, puis le but tardif d'Angulo.

"C'était un gros match avec beaucoup de pression. Notre prestation a été décevante, mais il n'y a personne à blâmer individuellement", poursuivait Henry Lawrence, avant de confier que le top 6 était toujours bel et bien l'objectif, malgré les quatre points qui séparent désormais le Standard de Gand.

"On pense toujours aux Playoffs, on sait que ça devient encore plus dur et que ce n'est pas entre nos mains, mais on donnera le maximum jusqu'à la fin. C'est clair que ce serait un miracle de se qualifier, mais les miracles existent dans le football", a conclu le défenseur anglais.