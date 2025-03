Anderlecht se paye les supporters du Standard après le Clasico : "Je m'attendais à ce que ce soit plus bruyant"

Anderlecht a montré du caractère sur au Standard. Les Mauves ont parfaitement dompté la pression mise par le public de Sclessin.

Plus d'un an après avoir été renversé dans un stade de Sclessin incandescent, Anderlecht était prévenu de la ferveur qui entourait le match, sans compter l'interdiction de déplacement des supporters mauves.

Le ton était donné dès le coup d'envoi, lorsque chaque touche de balle anderlechtoise était copieusement sifflée. Mais la furia s'est progressivement dissipée. Pas aidé par le faux rythme de la rencontre, le public local s'est par moment montré plus amorphe qu'à l'accoutumée.

Les joueurs anderlechtois n'ont pas manqué de le souligner : "Je m'attendais à ce que l'ambiance soit plus forte. Surtout à la fin, ce n'était pas si bruyant", constate Ludwig Augustinsson au micro de DAZN.

Le stade qui commence à se vider dans le dernier quart d'heure, une image inhabituelle

"Nous avons bien contrôlé, joué avec expérience. Ce n'était pas le plus beau match, mais nous repartons d'ici avec la cleansheet et trois points. C'est le plus important", conclut le défenseur suédois, à l'assist sur la splendide ouverture du score de Thorgan Hazard.

Les supporters du Standard étaient les premiers à rejoindre son point de vue sur l'ambiance moins intimidante que prévu. Plusieurs d'entre eux ont déploré le fait que des gens ne mettant d'habitude jamais les pieds au stade aient profité de l'affiche et des vacances pour profiter de l'expérience, sans répondre aux chants lancés par le kop.