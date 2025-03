Dans les détails, Anderlecht a montré au Standard ce qui lui a manqué pour atteindre les Champions Playoffs

Clinique dans les moments clés, Anderlecht a su exploiter les failles laissées par le Standard lors du Clasico. Les Rouches ont connu des petits errements individuels qui, face à un tel adversaire, se paient cash.

Le résultat du Clasico (0-2 pour Anderlecht) semble, à la vue des 90 minutes, un résultat logique. Pourtant, on ne peut pas dire que les Mauves aient largement dominé la partie et mis une grosse pression sur la défense liégeoise.

Non, les joueurs de David Hubert, par moments, ont même été décevants, surtout en première mi-temps. Si Mario Stroeykens a livré un bon match pour un joueur de retour de blessure, César Huerta et Thorgan Hazard n'ont pas eu l'apport escompté... jusqu'à ce que l'ancien Diable, d'une frappe somptueuse et digne de son talent, débloque la marque.

🤩 | Thorgan Hazard éclabousse le Clásico belge de son talent avec un véritable bijou ! 💥💟 #STAAND pic.twitter.com/h9hzxvnQwl — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 2, 2025

Un envoi magnifique, mais aussi permis par le laxisme dans la défense du Standard. Sur ce but, Marlon Fossey surveille Augustinsson ainsi que la montée d'Edozie sur le couloir, tandis que Lazare Amani court absolument dans le vide autour d'Hazard. Le joueur prêté par l'Union ne regarde tout simplement pas l'Anderlechtois qui part dans son dos, et qui arme une frappe imparable.

"Les chances qu'un joueur marque de cette position ne sont pas élevées, mais c'est un une-deux. Dans ce cas, j'ai essayé de rester avec mon homme, mais on va analyser ce but en équipe pour être sûr de ne plus le prendre.", commentait Marlon Fossey à notre micro. L'attention sera donc plus que probablement mise sur le joueur qui doit sortir sur le porteur du ballon. Lazare Amani, mais de manière bien plus réfléchie et stratégique, dans ce cas.

#STAAND | Samuel Edozie ➡️ Nilson Angulo. 🔗



Impact immédiat des remplacements du RSC Anderlecht ! ⚡️🟣 pic.twitter.com/tiXYNvMCcq — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 3, 2025

Le deuxième but d'Anderlecht, inscrit par Angulo en fin de match, peut aussi être amputé d'une erreur individuelle au Standard. Alors que seuls deux Bruxellois sont dans le rectangle, plus Ashimeru à l'entrée de celui-ci, un Souleyman Doumbia auteur d'une montée au jeu catastrophique laisse Angulo passer devant lui, qui termine à l'aide du poteau.

"Nous avons effectué des changements et avons essayé quelque chose de différent, mais cela n'a pas eu l'effet escompté. L'équipe a régressé au lieu de s'améliorer. Ce n'est pas la manière de montrer que vous méritez une place de titulaire."

Ceux qui parlent beaucoup et veulent leur chance doivent montrer qu'ils portent l'équipe à un meilleur niveau"

"Les remplaçants nous ont rendus meilleurs au cours des derniers mois, c'est positif. Mais ceux qui parlent beaucoup maintenant et veulent leur chance doivent prouver qu'ils élèvent l'équipe à un niveau supérieur. Ce qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui", pestait Ivan Leko après la rencontre.

Comme à Gand, où sa montée à 2-0 avait provoqué les 3-0 et 4-0 des Buffalos, l'Ivoirien s'est totalement loupé et a accumulé les pertes de balle, lui qui était pourtant cité, en début de saison, comme une valeure sûre pour le Croate, qui "l'aurait toujours aligné s'il était à 100 %". Pas certain que ce soit toujours le cas avec cette deuxième montée au jeu catastrophique et l'heure solide disputée par Boli Bolingoli.

Dans cette rencontre, Anderlecht a su exploiter les moments laissés par les Liégeois, notamment après le premier quart d'heure de la seconde période dominé par les Rouches. Quelque chose qui, malgré l'exception de la semaine dernière au Jan Breydel, a manqué au Standard pour atteindre les Champions Playoffs. L'espoir n'est pas encore entièrement anéanti, mais il est désormais excessivement mince.