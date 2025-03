🎥 La nuit a été courte pour certains : l'accueil pyrotechnique reçu par les joueurs d'Anderlecht après leur victoire au Standard

Tout va très vite dans le football : le weekend dernier, le Lotto Park huait chaque passe en retrait à l'occasion de la très poussive deuxième mi-temps dans le derby perdu face à l'Union.

Hier, la qualité du football proposé n'a pas été beaucoup plus étincelante, mais l'engagement des joueurs et le résultat ont été à la hauteur. Une réaction bienvenue : la rengaine est connue, une victoire dans le Clasico vaut double.

Après les sifflets, les joueurs anderlechtois ont ainsi eu droit à un chaleureux accueil à leur arrivée dans la nuit. Le groupe a été communier avec les supporters qui les attendaient en nombre.

Les sympathisants bruxellois ont craqué quelques feux d'artifice pour marquer le coup. Un soulagement après le traumatisme de la remontada subie la saison passée à Sclessin (3-2).

