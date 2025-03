Ivan Leko critique sévèrement une partie de ses joueurs après le Clasico : "Et ils continuent de se plaindre qu'ils doivent jouer plus..."

Ivan Leko était profondément déçu après la défaite 0-2 de son équipe contre Anderlecht. L'entraîneur du Standard n'estimait pas que son groupe méritait la défaite, mais il a souligné les qualités de son adversaire.

"Dans les moments clés, Anderlecht était tout simplement meilleur. On a commencé la deuxième mi-temps en force et on avait l'impression qu'on se dirigeait vers un but, et c'est exactement à ce moment-là qu'on a encaissé. Leurs joueurs avec beaucoup de qualités ont joué un une-deux, on a parlé pendant trois jours de comment défendre ça mais finalement, c'était un but magnifique."

L'entraîneur croate a également souligner les difficultés d'évoluer sur une pelouse si difficile. Le terrain de Sclessin avait rarement (jamais ?) paru si abimé, cette saison. "Notre terrain n'était pas en bon état, c'était difficile de jouer comme nous le voulons. Malgré ça, nous devions être plus tranchants, à la fois dans le jeu et dans les duels. Nous avons bien commencé la deuxième mi-temps et nous avions juste besoin d'un but. Mais après l'avoir encaissé, ça devenait très difficile."

Leko très critique envers les remplaçants du Standard

S'il n'estimait pas vraiment que son équipe a joué un mauvais match, Ivan Leko a, par contre, sévèrement critiqué les remplaçants qui n'ont pas su inverser la tendance. "Ils sont encore trop tendres, c'est une bonne leçon pour eux. Ils demandent pourquoi ils ne jouent pas ? Eh bien, voilà pourquoi. Dans le football, c'est simple : si vous ne performez pas, vous ne jouez pas."

Les remplaçants n'ont pas amélioré l'équipe, au contraire"

"Nous avons effectué des changements et avons essayé quelque chose de différent, mais cela n'a pas eu l'effet escompté. L'équipe a régressé au lieu de s'améliorer. Ce n'est pas la manière de montrer que vous méritez une place de titulaire."

"Les remplaçants nous ont rendus meilleurs au cours des derniers mois, c'est positif. Mais ceux qui parlent beaucoup maintenant et veulent leur chance doivent prouver qu'ils élèvent l'équipe à un niveau supérieur. Ce qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui."

Concernant les chances restantes d'atteindre les playoffs 1, Leko s'est montré particulièrement prudent. "Sur le papier, nous avons toujours une chance d'être dans le top six, mais cela devient très compliqué. Nous devons continuer à nous battre, c'est la seule chose que nous puissions faire. Peut-être que nous ne méritions pas de perdre aujourd'hui, mais Anderlecht a joué intelligemment et il faut les féliciter."