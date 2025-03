Le Clasico pour véritablement relancer Anderlecht ? "L'an dernier, le Club de Bruges a montré ce qu'il était possible de faire"

Colin Coosemans a vécu hier son premier Clasico à Sclessin. Il s'en est tiré avec une première cleansheet.

La saison dernière, Kasper Schmeichel avait fait le buzz à l'occasion de la victoire à Sclessin, à son insu puisque cela découlait surtout du discours d'avant-match de Carl Hoefkens qui déclarait que le gardien danois n'arrivait pas à plonger jusqu'à ses deux poteaux.

Le nom de Colin Coosemans a été moins cité hier, mais le dernier rempart a lui aussi joué son rôle dans la victoire de l'équipe : "C'était assez partagé en première mi-temps, même si je trouve qu'on a eu les meilleures occasions. En deuxième mi-temps, il y a un coup de génie de Thorgan. On défend bien. On marque le 0-2. C'est une performance solide. On a été présent. Quand tu vois Thorgan faire son boulot défensif pendant tout le match, cela montre la volonté de gagner de toute l'équipe".

"On peut être content du résultat. On gagne deux clasicos dans la même saison. Je trouve qu'on avait mieux joué à domicile. Mais on a joué d'une manière mature avec l'intensité et l'agressivité qu'il fallait pour ce genre de match", poursuit le gardien anderlechtois.

Un match référence en matière d'implication collective

De quoi relancer le Sporting ? "Dans les médias, la perception d'Anderlecht change toutes les semaines. Après ce résultat, on peut regarder vers le haut. On doit encore récupérer quelques cadres. On va tout faire pour être performant jusqu'à la fin. On a gagné un match, on ne va pas faire de grandes déclarations. Mais on a quand même des ambitions. On prend match par match. Et on verra où on va terminer".

Le discours de Coosemans est prudent mais loin d'être dénué d'ambition : "Il nous reste treize matches très importants. On veut tous les gagner. Ce ne sera peut-être pas le cas. Mais on va tout faire pour. Le Club de Bruges a montré l'an dernier ce qu'il était possible de faire. On doit se concentrer sur nous-même, travailler et le temps nous le dira".