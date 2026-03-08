La différence entre Besnik Hasi et Jérémy Taravel ? Colin Coosemans reste prudent

Johan Walckiers
Scott Crabbé et Johan Walckiers depuis Jan Breydelstadion
Commentaire
La différence entre Besnik Hasi et Jérémy Taravel ? Colin Coosemans reste prudent
Colin Coosemans a sauvé Anderlecht à plusieurs reprises contre le Club de Bruges. Il se montre fier de la mentalité affichée dans ce topper.

Colin Coosemans a rarement sa langue en poche à l'interview. Mais lorsque la question sur la différence entre Jérémy Taravel et Besnik Hasi lui a été posée, il a pris le temps de réfléchir pour ne manquer de loyauté à personne

"C'est une question difficile" a-t-il commencé prudemment. Il sent toutefois que quelque chose a changé au sein du groupe. "Depuis que Tara (Jérémy Taravel) a pris les rênes, il y a une ambiance positive. Nous espérons que cette ambiance ne fera que s'amplifier et que nous pourrons continuer à construire dessus. Tout le monde fait parfaitement son travail".

Une ambiance studieuse mais détendue

Selon Coosemans, l'accent est fortement mis sur le collectif. "Tout le monde se soutient. Tara insiste beaucoup sur le fait que nous devons tous travailler ensemble. Pas seulement les onze titulaires ou les vingt joueurs de l'équipe, mais tout le groupe. C'est quelque chose qui fonctionne très bien en ce moment".

Dans les dernières minutes, Coosemans a dû réaliser un arrêt crucial pour éviter la défaite à Anderlecht : "En tant que gardien, tu dois rester attentif jusqu'à la dernière seconde. Nous savions que Bruges est très fort dans ces combinaisons autour ou juste dans la surface. Je suis heureux d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice".

Perdre sur le gong aurait fait très mal : "Cela aurait été une déception pour tout le groupe de partir sur une défaite après avoir travaillé si dur pendant 95 minutes. Nous aurions peut-être pu nous récompenser davantage en portant le score à 1-3, mais si nous avions encaissé le 3-2 dans les dernières secondes, cela n'aurait vraiment pas été mérité".

Commentaire
