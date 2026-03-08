"On mène deux fois et on ne tue pas le match" : Jérémy Taravel regrette l'occasion manquée à Bruges

Commentaire
Jérémy Taravel est invaincu depuis qu'il a repris Anderlecht. L'entraîneur par intérim est partagé entre plusieurs sentiments après le partage 2-2 contre le Club de Bruges.

Anderlecht a ramené un point de Bruges 2-2 dimanche après-midi dans le topper. Les Mauves ont mené à deux reprises au Jan Breydel, mais n'ont pas réussi à conserver leur avantage. Nicolo Tresoldi a sauvé le Club de Bruges avec son doublé.

Pour Jérémy Taravel, le bilan est positif malgré une certaine frustration. "Un peu de déception, on savait que ça allait être compliqué. C'est un sentiment mitigé entre la satisfaction de prendre un point et la déception de ne pas avoir fini le travail", a expliqué sur DAZN le coach intérimaire.

L'ancien défenseur a pointé un détail important. "On mène deux fois et on ne tue pas le match. Contre une équipe comme Bruges, ça peut vite devenir dangereux." Malgré ça, il a apprécié la réaction de son équipe après la pause.

Nathan De Cat s'est encore montré décisif et Tristan Degreef a apporté beaucoup dans le jeu selon le Français. "Il a de la qualité avec le ballon et travaille aussi défensivement, c'est utile pour l’équipe."

Aucune défaite pour le moment

Lire aussi… "Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat
Depuis qu'il a repris l'équipe, Taravel est invaincu en cinq matchs avec deux victoires, deux partages et une qualification en finale de Coupe. Anderlecht occupe la quatrième place avec 44 points et se rapproche des Champions' Play-Offs.

