"Face à une équipe qui ne pense qu'à défendre..." : Hans Vanaken n'épargne pas Anderlecht

Le Club de Bruges ressort frustré de son match contre Anderlecht. Hans Vanaken estime qu'une seule équipe s'est donné les moyens de l'emporter.

Dans ce topper, le Club a dû courir après le score pendant une grande partie de la rencontre. Nathan De Cat puis Tristan Degreef ont porté Anderlecht aux commandes, mais Nicolo Tresoldi a par deux fois égalisé.

En toute fin de rencontre, Bruges est même passé tout proche de l'emporter sur le fil. Mais dans le stade qui était le sien en tout début de carrière, Colin Coosemans a permis au Sporting de repartir avec un point.

La physionomie de la rencontre laisse un goût amer à Hans Vanaken, qui a retrouvé Jérémy Taravel, avec qui il avait joué à Lokeren : "Si l'on se base sur le football positif, nous méritions de gagner aujourd'hui. Mais quand on est mené deux fois au score contre une équipe qui pense avant tout à défendre, c'est difficile".

Un topper engagé

"Nous avons tout fait pour égaliser et nous y sommes parvenus. Mais malheureusement, nous avons encore manqué une occasion en or de gagner. Donc, s'il y avait une équipe qui méritait de passer devant, c'était peut-être bien nous. Ils ont également eu quelques occasions en contre-attaque, ce qui est bien sûr un risque avec notre style de jeu".

"Heureusement, Simon a fait un bon match et nous a maintenus dans la course", reconnaît-il. "Anderlecht a fermé le centre, ce qui fait que notre danger venait surtout des ailes. Ils se concentraient sur Stanković et moi au centre, nous savions qu'il y aurait des occasions pour Tzolis et Forbs.