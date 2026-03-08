L'égalisation du Club de Bruges aurait-elle dû être annulée ? "Le VAR ne regarde même pas"

L'égalisation du Club de Bruges aurait-elle dû être annulée ? "Le VAR ne regarde même pas"
Le partage entre le Club de Bruges et Anderlecht aura été mouvementé. Du côté du Sporting, on s'interroge sur la validation du 2-2 signé Nicolo Tresoldi.

Les discussions étaient vives dans les catacombes du Jan Breydelstadion. Derrière la beauté du but de Nicolo Tresoldi, Anderlecht s'étonnait de ne pas voir le VAR intervenir. Car avant que Tzolis ne lui adresse le ballon, Cvetkovic s'est plaint d'avoir subi une faute.

Après avoir revu les images, le mécontentement des Mauve et Blanc s'est encore accru, car il y a bien un geste de Tzolis envers l'attaquant serbe.

Tzolis tout proche de la faute offensive

Cvetkovic est toutefois resté debout et a continué à jouer après avoir été touché au visage. S'il était tombé au sol, l'arbitre aurait probablement sifflé ou au moins examiné la situation.

La frustration était donc grande dans les rangs anderlechtois : "Ils n'ont même pas regardé les images. C'est la morale de l'histoire : mieux vaut exagérer un contact que de vouloir la jouer à la régulière", protestaient les Mauves. 

Thorgan Hazard a ainsi été averti pour ses remontrances, Cvetkovic s'est quant à lui allongé sur le terrain. Mais cela n'a rien changé à la situation : le VAR ne s'est pas manifesté.

