"En fait, c'est toujours la même chose dans le championnat belge" : le Club règle ses comptes avec Anderlecht

Le Club de Bruges n'est pas parvenu à prendre sa revanche sur Anderlecht. Aleksandar Stankovic repart avec une frustration certaine.

Lors du match aller, le Club de Bruges avait été secoué au Lotto Park. Hier, Anderlecht a encore fait mal à son rival en prenant deux fois l'avantage. Les Blauw en Zwart ont à chaque fois réussi à revenir mais restent avec un goût de trop peu.

Aleksandar Stankovic avait la mine des mauvais jours à l'interview : "C'était un match difficile pour nous. Dès le début, nous avons pu mettre Anderlecht sous pression, ce qui a généré pas mal d'occasions, mais malgré cela, nous nous sommes retrouvés deux fois menés au score".

Anderlecht réaliste, Bruges trop naïf ?

Le Serbe a laissé parler sa frustration : "En fait, c'est toujours la même chose dans le championnat belge : chaque équipe nous attend avec un double rideau défensif, puis essaie de ressortir en contre, ce qui a permis à Anderlecht d'inscrire deux buts".

"Même si nous avons réussi à revenir au score à deux reprises, nous ne sommes pas satisfaits de ce 2-2, car ce partage n'est pas suffisant, surtout quand on voit le scénario de ce match. Au fond, on ne peut pas vraiment se reprocher grand-chose : on a énormément travaillé pour gagner ce choc, mais ça n'a vraiment pas tourné en notre faveur", conclut-il, amer.

Une analyse qui rejoint celle d'Hans Vanaken : les deux hommes ont eu droit à un traitement de faveur de la part des Anderlechtois plein axe, obligeant le Club à écarter son jeu sur les flancs. Un risque calculé...mais un risque quand même avec des ailiers comme Christos Tzolis et Carlos Forbs.