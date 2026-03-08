"Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

Nathan De Cat a marqué un très beau but, mais selon Ivan Leko, le milieu de terrain d'Anderlecht n'a pas impressionné.

Nathan De Cat a livré un bon match, sans pour autant être aussi dominant qu'à son habitude. Aligné au poste de numéro 10, il a touché moins de ballons. Ivan Leko l'a lui aussi remarqué, même si le jeune Anderlechtois a été élu homme du match.

Pour l'entraîneur brugeois, il n'y a aucun doute sur son talent. "De Cat est un très bon joueur", a expliqué Leko. "Mais aujourd'hui, il n'a pas impressionné. Anderlecht a joué en contre-attaque et il a réalisé de meilleurs matchs."

Le coach croate estime que le jeune milieu fait partie des grands talents du football belge. "Il va faire une grande carrière. Il est très jeune et déjà important pour son équipe. Mais dans ce match, il n'a pas dominé le milieu de terrain."

Remplacé à l'heure de jeu

De Cat a de nouveau quitté le terrain après un peu plus d'une heure de jeu. Après sa sortie, Bruges a accentué la pression sur Anderlecht. "Il n'y avait pas de raison particulière", a expliqué Jérémy Taravel.

"Il avait beaucoup donné. Il pouvait continuer, mais nous avons de la qualité sur le banc." De son côté, le joueur a donné une autre version : "J'avais dit au coach que j'étais un peu fatigué", a confié le milieu de 17 ans, avant de sourire lorsqu'on lui a demandé s'il préférait jouer plus haut ou plus bas. "Je joue là où le coach me met."