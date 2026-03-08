Anderlecht méritait mieux qu'un partage ? Nathan De Cat frustré du résultat face au Club de Bruges

Nathan De Cat a failli décider du sort du topper entre le Club de Bruges et Anderlecht. Le diablotin estime qu'Anderlecht méritait mieux que ce partage 2-2.

Anderlecht a dû se contenter d'un partage 2-2 contre le Club de Bruges au stade Jan Breydel, alors que les Mauves menaient à quelques minutes de la fin. Nathan De Cat avait lancé les siens en première période avec une magnifique frappe qui a surpris Simon Mignolet.

Trop dur le partage ?

Le milieu de terrain de 17 ans était déçu après le match, au micro de DAZN. "Je pense que c'était un bon match, mais je suis déçu. On a longtemps été devant et prendre un but en fin de match comme ça, c'est difficile."

Malgré ce sentiment mitigé, le joueur d'Anderlecht retient la belle prestation collective de son équipe. Les hommes de Jérémy Taravel ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les Blauw en Zwart.

Nathan De Cat a salué le travail de Taravel depuis son arrivée sur le banc. L'ancien défenseur connaît bien le groupe et a trouvé les mots justes pour souder les anciens et nouveaux joueurs.

"Le coach nous met dans de bonnes conditions, il nous connaît et est proche de nous. On a envie de lui rendre ça, de se battre et de fournir les efforts pour lui", a conclu le milieu anderlechtois.